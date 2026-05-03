蘇巧慧邀羅致政任政策群召集人 呂家愷：昔偷錄長官還敢用？

民進黨新北市長參選人蘇巧慧日前公布競選組織架構，政策群召集人邀請到民進黨前立委羅致政擔任。新北市議員呂家愷表示，羅致政過去「偷拍疑雲」未解，質疑是否夠格？

呂家愷指出，羅致政2年前涉婚外情還外流許多不雅影像的紀錄，不僅如此，疑似偷錄自己與時任總統蔡英文、時任行政院長蘇貞昌等「黨內長官」的對話錄音也隨後外流，引起軒然大波，呂家愷說，蘇巧慧此次任用究竟是「大義滅親（偷錄父親）」還是「內舉不避親（偷拍婚外情玩親親）」？

針對羅致政即將擔任蘇巧慧政見的總操盤手，呂家愷也質疑政策群召集人涉及的新北市政規劃包括教育、婦女、幼兒等範疇，因此認為羅致政應該先把兩年前的事情說個明白，尤其針對過去外流的不雅影像趕快公布鑑定結果，釐清羅致政究竟是所謂被害人還是加害人。

呂家愷呼籲，蘇巧慧不能船過水無痕，尤其羅致政現在負責政策，就是蘇巧慧中意的副市長人選，質疑這種疑似偷拍、偷錄的人夠格嗎？同時也要問蘇巧慧，邀請羅致政擔任競選團隊的重要成員，為了選舉可以不顧道德標準的行為嗎？「水獺媽媽」要如何告訴孩子？