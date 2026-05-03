藍營永和區議員初選4取1 下周民調較勁

國民黨新北市永和區議員初選「四搶一」戰況激烈，市長侯友宜昨力挺子弟兵陳柏翰，國民黨前主席洪秀柱則支持前祕書李珮媜，現任民治里長陳以樂和建築師蘇昭龍也來勢洶洶，初選民調下周登場，四人全力爭取出線。

市議員永和選區席次藍二綠一，五連霸的連斐璠表態不連任，讓永和成藍營初選兵家必爭之地。依國民黨直轄市議員初選規則，首次參選者民調加權百分之卅；卅五歲以下獲百分之七十、四十歲以下百分之五十。符合「卅五歲以下、首度參選」可加權百分之百。

李珮媜和蘇昭龍可以獲百分之卅，陳以樂和陳柏翰均獲百分之百。

參選人陳柏翰曾任青年團總團長暨中常委、侯友宜競辦發言人、新北市府副發言人等，外界視為「侯家軍」。侯友宜昨天陪同到六合市場掃街，也為本月十日至十二日的電話民調催票，還贈陳柏翰「喉糖」象徵「為民喉舌」，期許他未來能為永和市民發聲。

李珮媜前天也由前台北縣長周錫瑋陪同，到六合市場拜票。洪秀柱之前表示，她與李珮媜父親是縣黨部同事，李珮媜長期活躍於地方服務，對地方運作相當熟悉。

陳以樂二○一八年當選里長，二○二二年獲評選為特優里長，任內推動智慧巡守、成立健康守護站及銀髮俱樂部，充分展現年輕與活力；建築師蘇昭龍為政治素人，曾任職於北市建管處與新北市工務局，具個人專業。