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新北議員選情 中和區藍綠白激戰 8人搶6席

聯合報／ 記者林媛玲／新北報導

新北市長藍白合民調由國民黨李四川出線，李承諾會輔選白營小雞，二○二六年中和區議員選舉，藍提四席、綠提三席，民眾黨首度提名一席，形成藍白五人挑戰，要將議員席次極大化；藍白來勢洶洶，綠營坦言艱困，將全力爭取市民支持。

2026九合一選舉

中和區共有六席議員席次，現任分別為國民黨四席、民進黨二席，國民黨下屆提名有陳錦錠、邱烽堯、游輝宂、金瑞龍四席，民進黨提名張維倩、張嘉玲及張志豪三人，加上民眾黨陳怡君，陷入「八搶六」局面。

陳怡君表示，藍白合市長人選確定後，地方確實關心白營小雞的處境，新人是劣勢但也是優勢，且她是最有戰鬥力的人，不管川伯是否替她站台，最重要還是自己的努力，也認為有機會拿下這一局。

昨幫陳輔選掃街的竹市副市長邱臣遠說，目前民眾黨支持度約有百分之十五，在多席次選舉中，只要採精準提名、強化政黨連結，非常有機會勝選。

國民黨議員金瑞龍認為，藍白各有支持群眾，柯文哲選總統時在中和拿的票數不代表就能轉換到地方選舉，並非喊藍白合作就一定能合作到底，終究還是要靠候選人各自努力，他對藍營四席全上十足有信心。

民進黨提名三席，但傳內部不合隱憂，張維倩去年控訴張嘉玲「假公祭真作秀」兩姝不合鬧上檯面，張嘉玲事後雖致歉，但茶壺風暴一觸即發。

張志豪本屆議員連任落選，去年底即向賴清德總統請辭民進黨組織部主任積極備戰，也讓現任的張維倩及張嘉玲選情添變數。

但面對藍白進逼，張嘉玲表示，希望同志相互合作三席全上，努力把市長選票極大化。張維倩表示，這次提名三席，目標當然是全力爭取市民支持，面對藍白挑戰，會以最積極態度應戰，讓中和市民看見，真正守住地方需求的不是席次交換，而是每天扎實的服務。

民進黨新北市黨部表示，民進黨各選區都採穩健提名策略，中和有新人加入對選舉確實有影響，但民眾黨恐對國民黨的衝擊較大。

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