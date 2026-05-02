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2026地方大選在即 台灣安保協會揭露中共介選新樣態

中央社／ 台北2日電
學者表示，中方正透過旅遊招待、AI假訊息及法律漏洞等手段滲透，且中國認知作戰已深入鄰里，呼籲公民提高警覺並補強防衛機制，以守護選票與台灣民主防線。示意圖／AI生成
學者表示，中方正透過旅遊招待、AI假訊息及法律漏洞等手段滲透，且中國認知作戰已深入鄰里，呼籲公民提高警覺並補強防衛機制，以守護選票與台灣民主防線。示意圖／AI生成

九合一大選年底舉行，台灣安保協會今天發布「中國威脅報告」，學者表示，中方正透過旅遊招待、AI假訊息及法律漏洞等手段滲透，且中國認知作戰已深入鄰里，呼籲公民提高警覺並補強防衛機制，以守護選票與台灣民主防線。

2026九合一選舉

台灣安保協會今天推出「中國威脅報告」系列專案首份報告，並於下午與台灣獨立建國聯盟共同舉辦首場「2026中國威脅報告：選票背後隱藏的中國介選」研討會。

台灣安保協會助理研究員李翊慈分享研究成果指出，目前台灣在法律與制度上仍存在多項灰色地帶，包括中國長期培養「在地協力者」缺乏有效管制、政黨內部選舉未受選罷法規範，以及里長赴中僅需簡單報備、不受嚴格公務員規範等問題。

她表示，中國介選並非只著眼於支持特定候選人，而是透過長期經營基層人脈與地方網絡，逐步深化在地影響力，特別是地方選舉的重點不在廣度，而是要觀察中國在台灣基層滲透與扎根的深度。

李翊慈提到，選舉期間常有大量人工智慧（AI）生成資訊充斥各網路平台，但目前缺乏明確法源要求平台下架相關內容，民眾只能仰賴自身認知能力來辨識真假訊息；此外，國安案件普遍面臨「金流難追、假名難查」等執法技術困難，也影響偵辦效率。

她主張，台灣應參考美國、澳洲與新加坡等國建立「外國影響力揭露制度」，將揭露與澄清義務轉移到個人與組織身上，要求與中國存在金流或利益鏈者主動公開資訊，以降低滲透風險。

短期改革方面，李翊慈建議，政府應主動整合並公開中國威脅相關資訊，同時將候選人資格審查時間提前至開設政治獻金專戶時辦理，而非等到正式登記參選後才審核，並呼籲陸委會與監察院針對里長及兩岸往來能建立更明確的人流管制與申報制度。

台灣安保協會副秘書長何澄輝表示，中國對台滲透就像「冰山」，冰山水面下隱藏的地方滲透與系統性風險，遠比外界看見的軍事演習更值得警惕，「當你看到冰山時，代表真正的威脅其實已經近在咫尺」。

何澄輝指出，中國近年轉向「落地招待型」滲透模式，以低價交流團、基層參訪等形式接觸里長與地方意見領袖，並利用小額付費來規避法律上的「對價關係」認定，相較直接提供資金，更不易被查獲。

他表示，中國也透過在台白手套建立多層隔離與法律斷點，並利用加密貨幣、地下錢莊、銀樓及第三地離岸金流進行金融偽裝，這些手法都增加檢調追查困難；此外，一般刑案定罪率約96%，但國安案件定罪率不足7成，顯示現行制度仍有不足。

何澄輝呼籲，除提高現行法律刑責與處罰門檻外，政府也應更積極公開中國滲透資訊，提升民眾識讀能力與自主民防意識；他強調，「法律不是唯一防線」，面對中國複合式滲透與AI資訊戰，社會整體的警覺與韌性同樣重要。

台灣 中共

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