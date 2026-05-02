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力拚連任縣長！國民黨連江縣黨部拍板 一致建請徵召王忠銘參選
距離年底地方選舉僅剩6個月，中國國民黨連江縣黨部今日召開今年第一次委員會議，除討論縣議員、鄉長提名及領表登記等相關作業外，也一致通過提議案，建請中央黨部徵召現任縣長王忠銘參選下屆縣長。
2026九合一選舉
此次會議由國民黨連江縣黨部主委、立委陳雪生主持，針對即將到來的115年地方公職人員選舉進行整體規劃，包含縣議員與鄉長提名時程、領表登記及後續提名程序等，會中並就選務推動交換意見。
最受關注的是縣長選舉布局，與會委員一致通過「連江縣115年縣長選舉」提議案，正式建請中央黨部徵召現任縣長王忠銘投入下屆縣長選舉，爭取連任。
連江縣黨部表示，提議案將依照黨內程序送交中央黨部核定，待中央正式審議通過後，再對外公布最終提名結果。
縣黨部強調，此次會議除確立縣長選舉方向，也同步盤整後續提名作業，盼透過完善規劃與黨內整合，順利完成選務推動，凝聚地方共識，爭取年底選戰勝利。
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