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影／藍營諷競選團隊人事如「蘇貞昌垂簾聽政」 蘇巧慧：請將焦點回歸政見
民進黨新北市長參選人蘇巧慧下午被問到對手李四川重提過往政績，包括在台北市招商輝達、在高雄市推動路平燈亮水溝通等等。蘇巧慧說，她所想的是讓城市更升級、是整個城市的戰略方向，甚至當成一個品牌來行銷，讓世界能夠看見。
2026九合一選舉
蘇巧慧下午到蘆洲區參加民進黨性平部歌唱比賽新北場，會後接受媒體聯訪，她說，每個參選人爭取群眾支持都有不同策略，也會把自己過往成績拿出來跟大家敘述。像她就是把過去這10年在新北市成長茁壯，跟大家一起努力解決種種問題的成果表現出來，民進黨新北隊近10年用很多新的觀念技術解決很多已累積20年、30年的老問題，這也是未來會努力的方向，希望讓新北市民看到蘇巧慧領導的新北隊。
基礎建設對一個城市來講當然非常重要，不過她在2026年想的是要讓城市更升級，需要討論、觀察的是整個城市的戰略方向，甚至是整個城市能夠當成一個品牌來行銷，讓世界能夠看見這個城市。
至於有藍營議員酸她的競選團隊人事像蘇貞昌垂簾聽政、政治世襲家天下。蘇巧慧說，選舉期間大家盡量討論政見，希望所有焦點都回歸到政見是否能夠帶給新北市更進步的未來，用這個方向來比較最好。
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