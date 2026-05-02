快訊

日本又震！奈良縣規模5.7地震、最大震度4級 京都、大阪都在晃

總額逾883億！6間公股行庫股利出爐 「這家」擬配現金股利1.75元居榜首

聽新聞
0:00 / 0:00

影／藍營諷競選團隊人事如「蘇貞昌垂簾聽政」 蘇巧慧：請將焦點回歸政見

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧下午被問到對手李四川重提過往政績，包括在台北市招商輝達、在高雄市推動路平燈亮水溝通等等。蘇巧慧說，她所想的是讓城市更升級、是整個城市的戰略方向，甚至當成一個品牌來行銷，讓世界能夠看見新北市。記者林昭彰／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧下午被問到對手李四川重提過往政績，包括在台北市招商輝達、在高雄市推動路平燈亮水溝通等等。蘇巧慧說，她所想的是讓城市更升級、是整個城市的戰略方向，甚至當成一個品牌來行銷，讓世界能夠看見新北市。記者林昭彰／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧下午被問到對手李四川重提過往政績，包括在台北市招商輝達、在高雄市推動路平燈亮水溝通等等。蘇巧慧說，她所想的是讓城市更升級、是整個城市的戰略方向，甚至當成一個品牌來行銷，讓世界能夠看見。

2026九合一選舉

蘇巧慧下午到蘆洲區參加民進黨性平部歌唱比賽新北場，會後接受媒體聯訪，她說，每個參選人爭取群眾支持都有不同策略，也會把自己過往成績拿出來跟大家敘述。像她就是把過去這10年在新北市成長茁壯，跟大家一起努力解決種種問題的成果表現出來，民進黨新北隊近10年用很多新的觀念技術解決很多已累積20年、30年的老問題，這也是未來會努力的方向，希望讓新北市民看到蘇巧慧領導的新北隊。

基礎建設對一個城市來講當然非常重要，不過她在2026年想的是要讓城市更升級，需要討論、觀察的是整個城市的戰略方向，甚至是整個城市能夠當成一個品牌來行銷，讓世界能夠看見這個城市。

至於有藍營議員酸她的競選團隊人事像蘇貞昌垂簾聽政、政治世襲家天下。蘇巧慧說，選舉期間大家盡量討論政見，希望所有焦點都回歸到政見是否能夠帶給新北市更進步的未來，用這個方向來比較最好。

蘇貞昌 輝達 高雄市 蘇巧慧 民進黨 李四川

延伸閱讀

「蘇貞昌垂簾聽政」藍轟蘇巧慧政治世襲、家天下

雙北市長戰 綠持續進攻 藍「小雞護母雞」

民進黨整合戰力！陳亭妃向王定宇「借將」 布局年底台南選舉

勞動節全國放假 蘇巧慧挨批一路反對跟市民作對

相關新聞

到現在看不到對手是誰…綠營彰化縣長參選人相隔兩月再提政見

民進黨下屆彰化縣長參選人陳素月，今提出設籍彰化縣的65歲以上長者健保費全免政見，並表示中、投兩縣市已有相同福利，彰化縣沒理由矮人一截。

影／藍營諷競選團隊人事如「蘇貞昌垂簾聽政」 蘇巧慧：請將焦點回歸政見

民進黨新北市長參選人蘇巧慧下午被問到對手李四川重提過往政績，包括在台北市招商輝達、在高雄市推動路平燈亮水溝通等等。蘇巧慧說，她所想的是讓城市更升級、是整個城市的戰略方向，甚至當成一個品牌來行銷，讓世界

柯文哲南下嘉義助選 為縣議員參選人萬家甫服務處揭牌

民眾黨萬家甫參選嘉義縣議員第四選區，是民眾黨在嘉義縣第一個提名的議員參選人，萬家甫今天成立競選總部，前主席柯文哲母雞帶小雞南下助選，下午為競選總部揭牌並與支持者座談，隨後到朴子配天宮祈福，晚上至朴子夜

影／藍營永和初選「4搶1」超激戰 市長、前主席和前縣長大咖輔選盡出

新北市永和區國民黨新北市議員黨內初選戰況激烈，有侯家軍陳柏翰，建築師蘇龍和現任民治里長陳以樂外，前立委洪秀柱力挺唯一女將李珮媜也來勢洶洶，後天洪將第三度陪同掃街，前台北縣長周錫瑋昨天也陪同李珮媜前往永

嘉義縣議員劉雅文轉戰鄉長 對戰2素人形成三腳督局面

嘉義縣溪口鄉長選舉白熱化，現任鄉長孫維聰兩屆任滿，民進黨籍議員劉雅文將轉戰鄉長，有農會體系及家族支持，備受地方看好；8年前曾參選溪口鄉長的退休老師王梅峰捲土重來，溪口國中家長會前會長蘇俊榮也宣布參選，

中和議員選區雖藍大於綠 2026藍白席次如何極大化備受考驗

新北市長選舉藍白合作確定由李四川出任，李四川承諾會輔選白營小雞。2026年中和區議員選舉，藍提4席、綠提3席，民眾黨首度在中和區提名曾擔任黃國昌中永和區主任陳怡君，現有藍白5人挑戰，要如何將議員席次極

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。