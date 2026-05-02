柯文哲南下嘉義助選 為縣議員參選人萬家甫服務處揭牌

民眾黨萬家甫參選嘉義縣議員第四選區，是民眾黨在嘉義縣第一個提名的議員參選人，萬家甫今天成立競選總部，前主席柯文哲母雞帶小雞南下助選，下午為競選總部揭牌並與支持者座談，隨後到朴子配天宮祈福，晚上至朴子夜市拜票，為黨籍參選人拉抬聲勢。

萬家甫說，柯文哲當年參選總統時，民眾黨在嘉義縣第四選區拿到9000餘票，包括六腳鄉1900餘票，東石鄉2400餘票，朴子市5200餘票，這些都是民眾黨的基本盤，希望推動六腳鄉農業進化轉型，東石─澎湖48公里跨海大橋，打造嘉義海區百年建設。

柯文哲表示，民眾黨在濁水溪以南只有一席議員，千里之行始於足下，雖然做了不一定會成功，不做一定不會成功，這次在嘉義落地生根，提名萬家甫參選，要把之前拿到的9000餘票找出來，相信萬家甫是有潛力的人，希望大家給予祝福和鼓勵，一起幫忙爭取最後成功。

前立委、嘉義市長參選人張啓楷說，他是東石長大的孩子，藍白合共推嘉義市長參選人，也是嘉義縣市黨部主委，尋找議員參選人過程，好不容易找到萬家甫，理解理念後，成為嘉義縣首名提名的議員人選，萬家甫將負責找出民眾黨選票，並且爭取拿到更多票。

民眾黨前主席柯文哲（右二）今天南下嘉義為黨籍縣議員參選人萬家甫服務處揭牌。記者黃于凡／攝影

民眾黨嘉義縣議員參選人萬家甫今天成立競選服務處，前主席柯文哲南下力挺拉抬聲勢。記者黃于凡／攝影