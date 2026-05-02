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柯文哲南下嘉義助選 為縣議員參選人萬家甫服務處揭牌

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
民眾黨前主席柯文哲（右二）今天南下嘉義為黨籍縣議員參選人萬家甫服務處揭牌。記者黃于凡／攝影
民眾黨前主席柯文哲（右二）今天南下嘉義為黨籍縣議員參選人萬家甫服務處揭牌。記者黃于凡／攝影

民眾黨萬家甫參選嘉義縣議員第四選區，是民眾黨在嘉義縣第一個提名的議員參選人，萬家甫今天成立競選總部，前主席柯文哲母雞帶小雞南下助選，下午為競選總部揭牌並與支持者座談，隨後到朴子配天宮祈福，晚上至朴子夜市拜票，為黨籍參選人拉抬聲勢。

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萬家甫說，柯文哲當年參選總統時，民眾黨在嘉義縣第四選區拿到9000餘票，包括六腳鄉1900餘票，東石鄉2400餘票，朴子市5200餘票，這些都是民眾黨的基本盤，希望推動六腳鄉農業進化轉型，東石─澎湖48公里跨海大橋，打造嘉義海區百年建設。

柯文哲表示，民眾黨在濁水溪以南只有一席議員，千里之行始於足下，雖然做了不一定會成功，不做一定不會成功，這次在嘉義落地生根，提名萬家甫參選，要把之前拿到的9000餘票找出來，相信萬家甫是有潛力的人，希望大家給予祝福和鼓勵，一起幫忙爭取最後成功。

前立委、嘉義市長參選人張啓楷說，他是東石長大的孩子，藍白合共推嘉義市長參選人，也是嘉義縣市黨部主委，尋找議員參選人過程，好不容易找到萬家甫，理解理念後，成為嘉義縣首名提名的議員人選，萬家甫將負責找出民眾黨選票，並且爭取拿到更多票。

民眾黨前主席柯文哲（右二）今天南下嘉義為黨籍縣議員參選人萬家甫服務處揭牌。記者黃于凡／攝影
民眾黨前主席柯文哲（右二）今天南下嘉義為黨籍縣議員參選人萬家甫服務處揭牌。記者黃于凡／攝影

民眾黨嘉義縣議員參選人萬家甫今天成立競選服務處，前主席柯文哲南下力挺拉抬聲勢。記者黃于凡／攝影
民眾黨嘉義縣議員參選人萬家甫今天成立競選服務處，前主席柯文哲南下力挺拉抬聲勢。記者黃于凡／攝影

民眾黨前主席柯文哲今天南下嘉義為黨籍縣議員參選人萬家甫服務處揭牌。記者黃于凡／攝影
民眾黨前主席柯文哲今天南下嘉義為黨籍縣議員參選人萬家甫服務處揭牌。記者黃于凡／攝影

民眾黨 澎湖 東石 嘉義 柯文哲

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