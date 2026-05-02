影／藍營永和初選「4搶1」超激戰 市長、前主席和前縣長大咖輔選盡出

新北市永和區國民黨新北市議員黨內初選戰況激烈，有侯家軍陳柏翰，建築師蘇龍和現任民治里長陳以樂外，前立委洪秀柱力挺唯一女將李珮媜也來勢洶洶，後天洪將第三度陪同掃街，前台北縣長周錫瑋昨天也陪同李珮媜前往永和六合場掃街拜票，4人全力爭取在本月10日至12日的電話全民調中成功脫穎而出。

新北市永和市議員選區一向呈現藍大於綠態勢，自2018年席次由4席調整為3席後，近年席次維持藍二席綠一席，國民黨現任市議員連斐璠和陳鴻源都非常有機會連任，但五連霸的連斐璠卻拋出震撼彈，明確表態不再參選，為永和區選情埋下變數，因資深議員連斐璠不再連任，成了藍營初選兵家競爭之地，新人也陷入「四搶一」激戰局面。

國民黨「新北市議員」黨內初選如火如荼的進行中，永和選區選情4名參選人也摩拳擦掌的進入衝刺階段，新北市長侯友宜今天罕見現身傳統市場力挺子弟兵陳柏翰，前立委洪秀柱秘書李珮媜昨天也在前台北縣長周錫瑋相助，前往永和六合市場拜票。

民治里里長陳以樂在2018年當選里長，2022年獲評選為特優里長，任內推動智慧巡守、成立健康守護站及銀髮俱樂部，致力於社區長者關懷與優化里內環境，積極解決當地環境與交通問題，充分展現年輕與活力；建築師蘇昭龍雖為政治素人，和其餘3人皆具政治人物幕僚或基層民代背景，知名度有落差，但曾先後任職於台北市建管處與新北市政府工務局，現為建築師事務所負責人，具有個人專業也在支持者陪同下，全力掃街拜票進行最後階段衝刺。

洪秀柱先前陪同李珮媜到國民黨新北市黨部領表參加初選時曾說，她與李珮媜的父親過去是縣黨部同事，李珮媜自小在黨內歷練長大，不僅熟悉黨務，更長期活躍於地方服務，無論大小活動，她總是拿起麥克風為黨輔選，輔選經驗豐富，且對各層級民意代表選舉與地方運作相當熟悉。

國民黨此次黨內議員初選，依據國民黨直轄市議員初選規則，首次參選者可加權30%；年齡加權部分，35歲以下可獲得70%加權、40歲以下可獲50%加權。若符合「35歲以下、首度參選」，合計獲得100%的民調加權，可以輕鬆拉開與黨內對手的差距。

國民黨永和區4位參加初選者，因都是首次參選，依照黨內初選規則，李珮媜和蘇昭龍均可獲加權30%，但陳以樂和陳柏翰都屬年輕一輩，年齡都在35歲以下，均獲得100%的民調加權，相對在這次初選更佔據最後出線優勢。

新北市永和區國民黨新北市議員黨內初選4搶1戰況激烈，前台北縣長周錫瑋日前陪同唯一女將李珮媜掃街拜票。圖／李珮媜提供

新北市永和區國民黨新北市議員黨內初選4搶1戰況激烈，曾獲評選為特優里長的永和區民治里長陳以樂也加入，以年輕活力爭取出線。圖／陳以樂提供