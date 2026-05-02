快訊

要有母愛？卓榮泰致詞狂提南丁格爾 受獎護理師當場嗆這句

配偶欄還是粿粿！范姜彥豐挨告露面冷嗆：他們沒招了

聽新聞
0:00 / 0:00

影／藍營永和初選「4搶1」超激戰 市長、前主席和前縣長大咖輔選盡出

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北市永和區國民黨新北市議員黨內初選4搶1戰況激烈，前立委洪秀柱力挺唯一女將李珮媜來勢洶洶。圖／李珮媜提供
新北市永和區國民黨新北市議員黨內初選4搶1戰況激烈，前立委洪秀柱力挺唯一女將李珮媜來勢洶洶。圖／李珮媜提供

新北永和國民黨新北市議員黨內初選戰況激烈，有侯家軍陳柏翰，建築師蘇龍和現任民治里長陳以樂外，前立委洪秀柱力挺唯一女將李珮媜也來勢洶洶，後天洪將第三度陪同掃街，前台北縣長周錫瑋昨天也陪同李珮媜前往永和六合場掃街拜票，4人全力爭取在本月10日至12日的電話全民調中成功脫穎而出。

2026九合一選舉

新北市永和市議員選區一向呈現藍大於綠態勢，自2018年席次由4席調整為3席後，近年席次維持藍二席綠一席，國民黨現任市議員連斐璠和陳鴻源都非常有機會連任，但五連霸的連斐璠卻拋出震撼彈，明確表態不再參選，為永和區選情埋下變數，因資深議員連斐璠不再連任，成了藍營初選兵家競爭之地，新人也陷入「四搶一」激戰局面。

國民黨「新北市議員」黨內初選如火如荼的進行中，永和選區選情4名參選人也摩拳擦掌的進入衝刺階段，新北市長侯友宜今天罕見現身傳統市場力挺子弟兵陳柏翰，前立委洪秀柱秘書李珮媜昨天也在前台北縣長周錫瑋相助，前往永和六合市場拜票。

民治里里長陳以樂在2018年當選里長，2022年獲評選為特優里長，任內推動智慧巡守、成立健康守護站及銀髮俱樂部，致力於社區長者關懷與優化里內環境，積極解決當地環境與交通問題，充分展現年輕與活力；建築師蘇昭龍雖為政治素人，和其餘3人皆具政治人物幕僚或基層民代背景，知名度有落差，但曾先後任職於台北市建管處與新北市政府工務局，現為建築師事務所負責人，具有個人專業也在支持者陪同下，全力掃街拜票進行最後階段衝刺。

洪秀柱先前陪同李珮媜到國民黨新北市黨部領表參加初選時曾說，她與李珮媜的父親過去是縣黨部同事，李珮媜自小在黨內歷練長大，不僅熟悉黨務，更長期活躍於地方服務，無論大小活動，她總是拿起麥克風為黨輔選，輔選經驗豐富，且對各層級民意代表選舉與地方運作相當熟悉。

國民黨此次黨內議員初選，依據國民黨直轄市議員初選規則，首次參選者可加權30%；年齡加權部分，35歲以下可獲得70%加權、40歲以下可獲50%加權。若符合「35歲以下、首度參選」，合計獲得100%的民調加權，可以輕鬆拉開與黨內對手的差距。

國民黨永和區4位參加初選者，因都是首次參選，依照黨內初選規則，李珮媜和蘇昭龍均可獲加權30%，但陳以樂和陳柏翰都屬年輕一輩，年齡都在35歲以下，均獲得100%的民調加權，相對在這次初選更佔據最後出線優勢。

新北市永和區國民黨新北市議員黨內初選4搶1戰況激烈，前台北縣長周錫瑋日前陪同唯一女將李珮媜掃街拜票。圖／李珮媜提供
新北市永和區國民黨新北市議員黨內初選4搶1戰況激烈，前台北縣長周錫瑋日前陪同唯一女將李珮媜掃街拜票。圖／李珮媜提供

新北市永和區國民黨新北市議員黨內初選4搶1戰況激烈，曾獲評選為特優里長的永和區民治里長陳以樂也加入，以年輕活力爭取出線。圖／陳以樂提供
新北市永和區國民黨新北市議員黨內初選4搶1戰況激烈，曾獲評選為特優里長的永和區民治里長陳以樂也加入，以年輕活力爭取出線。圖／陳以樂提供

新北市永和區國民黨新北市議員黨內初選4搶1戰況激烈，建築師蘇昭龍強調以技術型問政力量，為永和打造更安全、更宜居、更有未來的城市。圖／蘇昭龍辦公室提供
新北市永和區國民黨新北市議員黨內初選4搶1戰況激烈，建築師蘇昭龍強調以技術型問政力量，為永和打造更安全、更宜居、更有未來的城市。圖／蘇昭龍辦公室提供

新北 國民黨 周錫瑋 永和 洪秀柱 侯友宜

延伸閱讀

中和議員選區雖藍大於綠 2026藍白席次如何極大化備受考驗

民進黨整合戰力！陳亭妃向王定宇「借將」 布局年底台南選舉

竹市選戰 柯文哲、盧秀燕合體高虹安

整理包／2026縣市長選舉藍綠白戰將點名 哪些縣市已拍板人選？

相關新聞

到現在看不到對手是誰…綠營彰化縣長參選人相隔兩月再提政見

民進黨下屆彰化縣長參選人陳素月，今提出設籍彰化縣的65歲以上長者健保費全免政見，並表示中、投兩縣市已有相同福利，彰化縣沒理由矮人一截。

沈伯洋猛攻鼠患 蔣萬安親上火線滅謠言 使用「中央」用藥

北市鼠患近來受矚，不只民眾、綠營民代反映，連可能代表綠營選市長的立委沈伯洋也建議改用干擾老鼠繁殖的荷爾蒙藥劑。市長蔣萬安今陪議員李柏毅到景美送康乃馨時，強調絕不輕忽，目前使用中央核可用藥，北市跨局處會

影／藍營永和初選「4搶1」超激戰 市長、前主席和前縣長大咖輔選盡出

新北市永和區國民黨新北市議員黨內初選戰況激烈，有侯家軍陳柏翰，建築師蘇龍和現任民治里長陳以樂外，前立委洪秀柱力挺唯一女將李珮媜也來勢洶洶，後天洪將第三度陪同掃街，前台北縣長周錫瑋昨天也陪同李珮媜前往永

嘉義縣議員劉雅文轉戰鄉長 對戰2素人形成三腳督局面

嘉義縣溪口鄉長選舉白熱化，現任鄉長孫維聰兩屆任滿，民進黨籍議員劉雅文將轉戰鄉長，有農會體系及家族支持，備受地方看好；8年前曾參選溪口鄉長的退休老師王梅峰捲土重來，溪口國中家長會前會長蘇俊榮也宣布參選，

中和議員選區雖藍大於綠 2026藍白席次如何極大化備受考驗

新北市長選舉藍白合作確定由李四川出任，李四川承諾會輔選白營小雞。2026年中和區議員選舉，藍提4席、綠提3席，民眾黨首度在中和區提名曾擔任黃國昌中永和區主任陳怡君，現有藍白5人挑戰，要如何將議員席次極

李四川：我接棒侯市長、蘇巧慧接棒蘇縣長 各自努力

國民黨新北市長參選人李四川上午被問到關於民進黨對手蘇巧慧公布競選團隊人事，被藍營議員形容都是蘇貞昌老臣、像垂簾聽政、政治世襲家天下。李四川說他努力接棒侯友宜「市長」，對手蘇巧慧努力接棒蘇貞昌「縣長」，

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。