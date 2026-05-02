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嘉義縣議員劉雅文轉戰鄉長 對戰2素人形成三腳督局面

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣議員劉雅文將參選溪口鄉長，家族支持及個人努力，備受地方看好。圖／取自劉雅文臉書
嘉義縣議員劉雅文將參選溪口鄉長，家族支持及個人努力，備受地方看好。圖／取自劉雅文臉書

嘉義縣溪口鄉長選舉白熱化，現任鄉長孫維聰兩屆任滿，民進黨籍議員劉雅文將轉戰鄉長，有農會體系及家族支持，備受地方看好；8年前曾參選溪口鄉長的退休老師王梅峰捲土重來，溪口國中家長會前會長蘇俊榮也宣布參選，競爭態勢激烈，形成三腳督局面，值得關注。

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劉雅文家族在嘉義縣政壇頗具影響力，父親劉邦詩和胞妹劉純婷都曾任溪口鄉長，現任鄉長孫維聰是她的表弟，同時家族也掌握農會資源，政治實力難以撼動，加上溪口藍綠實力懸殊，劉雅文轉戰溪口鄉長，地方認為難找到對手匹敵，就算三腳督也有機會拿到過半票數。

蘇俊榮是溪口在地人，在溪口開設電器行約24年，擔任溪口後備軍人輔導中心主任、電器公會理事長，也曾任溪口國中家長會長，首次參選就挑戰選鄉長，主打無黨、無派，不分黨派服務，希望推廣在地農產品，努力行銷提升知名度，讓更多人認識溪口鄉。

王梅峰8年前曾投入鄉長選舉，與當時首屆參選的孫維聰、時任議員詹金繪、時任民代陳世楓競爭，王梅峰拿下1879票，占19.98%，國小主任退休後便自台北返回溪口，因認為溪口長年不進步，決心參選「做志工鄉長」，雖然上次競選失利，今年將捲土重來再戰鄉長。

地方人士分析，劉家政治實力雄厚，雖有部分聲音不滿長期家族執政，但劉雅文擔任議員勤跑行程，在地方努力耕耘，形象親民、有親和力，其實大家都看得到，雖有多人參選，但推測影響不大，研判劉雅文得票數可能超過孫維聰，有機會拿下過半數選票。

嘉義縣溪口國中家長會前會長蘇俊榮表態參選溪口鄉長，經營電器行深耕地方多年。圖／取自蘇俊榮臉書
嘉義縣溪口國中家長會前會長蘇俊榮表態參選溪口鄉長，經營電器行深耕地方多年。圖／取自蘇俊榮臉書

嘉義

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