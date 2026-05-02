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到現在看不到對手是誰…綠營彰化縣長參選人相隔兩月再提政見

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
民進黨提名下屆彰化縣長參選人、立法委員陳素月，今提出敬老福利政策。記者簡慧珍／攝影
民進黨提名下屆彰化縣長參選人、立法委員陳素月，今提出敬老福利政策。記者簡慧珍／攝影

民進黨下屆彰化縣長參選人陳素月，今提出設籍彰化縣的65歲以上長者健保費全免政見，並表示中、投兩縣市已有相同福利，彰化縣沒理由矮人一截。

2026九合一選舉

立法委員陳素月上次提出政見在3月8日，訴求婦幼兩大首創福利，約兩個月後再提政見，綠營人士指出，「到現在看不到對手是誰」，陳素月穩紮穩打按步驟推出政見即可。

陳素月表示，台灣每5人中就有一人年滿65歲，已邁入超高齡社會，彰化縣是農業大縣，到今年3月底的65歲人口占比為20.6%，出現勞動力減少、撫養比增加的少子化現象，許多長輩健保費依附在家中子女投保的公司名下，每月由子女代繳，長期下來對每個家庭都是一筆不小的開銷。

陳素月又表示，中、投兩縣市不斷提升長者福利，陸續實施戶籍所在地65歲以上長者健保費免費的相關補助政策，讓彰化縣民感覺彰化社福政策不如中、投，因此她如果當選下屆縣長將積極提升對長者照顧、減輕縣民經濟負擔，希望彰化縣能在縣議會支持下，實施設籍彰化縣的65歲以上長者免繳健保費用，縣府每月自動長輩繳納健保費，讓大家都能幸福有感。

陳素月3月8日宣布婦幼政見「育兒321樂活YOUNG媽咪」，第一個3是重孕產守護，整合產檢補助14次、試管嬰兒補助一年1次2萬元，每個個案最高補助8萬元、首創從懷孕到產後補助心理諮商。2是生育支持，生育補助第一到第三胎各3、5、8萬元，坐月子補助現金每次2萬元。1是全縣26鄉鎮普設公設民托嬰中心，提供1至3歲嬰幼兒每年1萬2千元養護補助。她期許和彰化縣民一起打造彰化成為最體貼長輩，最支持育兒的幸福大縣。

民進黨 陳素月

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