中和議員選區雖藍大於綠 2026藍白席次如何極大化備受考驗

新北市長選舉藍白合作確定由李四川出任，李四川承諾會輔選白營小雞。2026年中和區議員選舉，藍提4席、綠提3席，民眾黨首度在中和區提名曾擔任黃國昌中永和區主任陳怡君，現有藍白5人挑戰，要如何將議員席次極大化仍備受考驗。

新北市議員中和區 6席，分別為國民黨4席、民進黨2席。國民黨在中和區提名有陳錦錠、邱烽堯、游輝宂、金瑞龍四席，民進黨則提名張維倩、張嘉玲及張志豪三人。

陳怡君今表示，藍白合市長人選確定後，地方確實關心白營小雞的處境，她認為地方選舉

是多席次選舉，除了政黨主要還是候選人的個人特質，她認為新人是劣勢但也是優勢，且她是最有戰鬥力的人，不管川伯是否有無替她站台，最重要還是自己的努力，也認為有機會拿下這一局。

今天前來幫陳怡君掃街的新竹市副市長邱臣遠說，目前民眾黨支持度約有15%，在多席次選舉中，只要採精準提名、強化政黨連結，非常有機會勝選，怡君是創黨前就支持柯主席的元老，且深耕地方，只要穩紮穩打，一定會有好成績。

國民黨議員金瑞龍認為，藍白各有支持群眾，柯文哲選總統時在中和拿的票數不代表就能轉換到地方選舉，畢竟議員靠的是紮實服務，並非喊藍白合作就一定能合作到底，終究還是要靠候選人各自努力，他強調對藍營四席全上十足有信心。

民進黨新北市議員張維倩表示，中和本來就是民進黨艱困選區，白營在中和確實有一定能量，這點綠營不會輕忽，但真正該被討論的不是藍白如何席次最大化，而是中和市民到底需要什麼樣的民代。

張維倩說，選舉不是藍白雙方談好誰扶誰、誰讓誰，就能決定中和市民的選擇，藍白若焦點在聯手搶席次、「席次最大化」，反而凸顯的不是地方需求，而是政治利益，這次民進黨提名三席，目標當然是全力爭取市民支持，面對藍白可能的合作與挑戰，會以最積極態度應戰，讓中和市民看見，真正守住地方需求的不是席次交換，而是每天紮實的服務。

民進黨議員張維倩說中和是民進黨艱困選區，但該被討論的不是藍白如何席次最大化，而是中和市民到底需要什麼樣的民代。圖／張維倩提供