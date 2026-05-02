李四川：我接棒侯市長、蘇巧慧接棒蘇縣長 各自努力

國民黨新北市長參選人李四川上午被問到關於民進黨對手蘇巧慧公布競選團隊人事，被藍營議員形容都是蘇貞昌老臣、像垂簾聽政、政治世襲家天下。李四川說他努力接棒侯友宜「市長」，對手蘇巧慧努力接棒蘇貞昌「縣長」，相互加油、不予置評。

李四川是到新莊區參加保元宮建宮250周年首醮醮慶開幕儀式前接受媒體聯訪，先被問到他臉書貼出關於在台北市府任職時招商輝達克服困難的過程。他說，當時差不多長達1年之間，市府和輝達團隊幾乎每周透過視訊研商。

他想要強調的是，為了爭取這麼好的企業到台灣投資，但法令實在有些地方很需要再做修正，不然的話大企業家或是大型企業，招商都會很困難，所以台北市政府引進輝達時，還被民進黨立委王義川譏諷「圖利輝達」，可見在法律上面，是有必要好好再做修正的。

至於蘇巧慧公布競選團隊人事被藍營議員形容像蘇貞昌垂簾聽政、政治世襲家天下。李四川說，他會全力以赴投入選舉，接下侯友宜市長這一棒，對手蘇巧慧努力接蘇貞昌縣長這一棒，彼此相互加油，至於蘇巧慧的團隊，不予置評。