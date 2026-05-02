苗栗女兒將回鄉參選市長？ 林月琴：如有機會將與陳品安一起打拚

民進黨徵召提名的苗栗縣長參選人陳品安今天由民進黨不分區立委林月琴陪同，在母親節前到苗栗市各大傳統市場拜票並贈送康乃馨祝福，吸引大批鄉親排隊領取。林月琴是本屆民進黨排名第一的不分區立委，也是苗栗市出生長大的子弟，近來傳出她將回鄉代表民進黨參選下屆苗栗市長，今天她也表態「如果有機會」會回來與陳品安一起攜手打拚為造福鄉里努力。

下屆苗栗縣長選舉，現任縣長鍾東錦將代表國民黨爭取連任，民進黨則是徵召縣議員陳品安參選，藍綠陣營的縣長選戰已不斷升溫。

陳品安競選團隊今天安排在苗栗市北苗市場、南苗市場及黃昏市場拜票，結束北苗市場的拜票行程後，上午10點半陳品安由林月琴、爭取連任的縣議員徐筱菁、許櫻萍及苗栗市民代表參選人湯國環、藍天奎等人共同拜票，並發放康乃馨，大批上市場採購的鄉親排隊領取。

苗栗市長國民黨籍的余文忠爭取連任，近來也傳出民進黨中央「評估」由林月琴上陣挑戰余文 忠。針對參選與否，林月琴表示苗栗是她的故鄉，她在苗栗市出生長大，如果有機會她願意回鄉和縣長參選人陳品安一起為苗栗縣、苗栗市打拚，讓苗栗變得更好。

陳品安強調，林月琴現任立法院社會福利及衛生環境委員會的召委，更是照顧孩子的好立委，林委員是苗栗的女兒，也是苗栗高中的傑出校友，未來不論她的決定如何，都會是苗栗鄉親「最強的後盾」。

民進黨徵召提名的苗栗縣長參選人陳品安（左三）今天由民進黨不分區立委林月琴（左二）陪同，在母親節前到苗栗市各大傳統市場拜票、贈送康乃馨。記者胡蓬生／攝影

民進黨徵召提名的苗栗縣長參選人陳品安（左二）今天由民進黨不分區立委林月琴（左一）陪同，上午在苗栗市南苗市場拜票、贈送康乃馨表達祝福。記者胡蓬生／攝影