藍白合後白營小雞如何拚搏? 中和陳怡君找新竹副市長邱臣遠拉抬聲勢

2026年縣市議員選舉，民眾黨在新北中和區提名擔任黃國昌中和區主任的陳怡君挑戰中和選區，過去曾挑戰中和區立委的新竹市副市長邱臣遠，今早特地前來中和陪陳怡君掃街拉票。邱強調，在藍白合作的架構下，第一步就是擴大議會席次，中和這一席是重中之重，陳怡君表示會努力搶下這一席。

邱臣遠在2024年參選過中和區域立委選舉，對中和有其淵源，陳怡君表示，今天特地請邱副市長陪她掃街拜票，是因過去他在中和選立委面對藍綠夾擊也選出亮眼成績，希望今天能給她一些建議，讓她有更多學習機會。隨後邱與陳怡君選舉團隊前往勝利市場掃街，並發送康乃馨給民眾。

邱臣遠受訪表示，怡君從2014年就支持柯文哲主席，是忠實支持者，過去也擔任旅遊業及媒體經驗，能用最接地氣的論述溝通公共政策，她已深耕地方一年多，擔任過黃國昌立委服務處主任及中和區主任，對地方事務瞭若指掌，民眾黨需要即戰力的選將。

邱臣遠說，在藍白共同整合下，新北市長候選人已透過政黨合作產生，黃國昌主席表達會扮演好輔選角色，國民黨提名的李四川也希望將藍白議員席次極大化，藍白合作要組聯合政府聯合治理，第一步就從擴大議會席次開始。另政黨雖很重要，但地方選舉還是回歸候選人的努力是否被選民看到。

陳怡君表示， 藍白合議題後，這周很多朋友關心地方小雞該怎麼辦，是否要找國民黨站台，她認為民眾黨有自己的主體性，地方仍需非常努力，現在中和多為資深議員，也因此更需要新的活力與新視角，她敢衝敢努力且沒有包袱，這是她的優勢，且中和有很多新移入人口，並非傳統藍綠版圖能撼動，她會用努力、活力及戰鬥力搶下這一席。

民眾黨中和區議員參選人陳怡君今邀請曾挑戰中和區域立委的新竹市副市長邱臣遠前往市場掃街拜票，力拼搶下白營這一席次。記者林媛玲／攝影