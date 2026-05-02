沈伯洋猛攻鼠患 蔣萬安親上火線滅謠言 使用「中央」用藥

北市鼠患近來受矚，不只民眾、綠營民代反映，連可能代表綠營選市長的立委沈伯洋也建議改用干擾老鼠繁殖的荷爾蒙藥劑。市長蔣萬安今陪議員李柏毅到景美送康乃馨時，強調絕不輕忽，目前使用中央核可用藥，北市跨局處會議討論該用藥，須尊重專家學者的意見。

近來民眾反映北市老鼠變多，市府有無掌握？蔣萬安表示，跨局處會議都有討論，所以從年初開始計畫性清消、整個環境整潔，從1999進線數量看到有下降的趨勢。他強調絕不輕忽，包括環保局、衛生局、民政局、市場處、商業處等，依然照目前規畫來環境清消。

不過，沈伯洋指，改用國際上干擾老鼠繁殖的荷爾蒙藥劑，比投藥還有用，是否可行？蔣萬安說，環保局昨天對外說明，目前北市使用的是中央核可的環境用藥。跨局處會議裡，都有討論每個選項，包括這一項，所以還是必須尊重專家學者的意見。

議員林亮君質疑投藥可能讓小動物誤食，蔣萬安回應，目前依照中央核可的環境用藥，也會到各市場、商圈、餐廳等全面環境的清消。他認為，不只投藥，更重要是環境整潔，呼籲「不讓鼠來、不讓鼠吃、不讓鼠住」，大家一起維護環境整潔。

李柏毅認為，一個城市如果老鼠變多，所有行政官員都要負起最大責任，絕對不能夠容許讓鼠患橫行發生。目前在北市，他並沒有看到老鼠有特別多，既然有民眾反映，市府就該負起責任，盡快消滅鼠患，不要干擾民眾生活及孩童安全，這是市府完全無法避免的責任。

不過，網路流傳的鼠患影片在高雄，會讓民眾誤認北市真的很多老鼠，此是市政、還是政治問題？李柏毅指出，「鼠患絕對是市政問題」，但在很多綠營人士操作之下，硬是要把簡單問題複雜化、政治化、甚至意識形態化。老鼠沒有分南北、也沒有分中，不應該出現在台北市或任何城市，市府都應該處理。

李柏毅批，如果硬要把南部或不屬於北市的照片硬掛在北市，PO文的綠營人士要好好檢討，連內容、照片都搞錯，民眾情何以堪。