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影／子弟兵爭永和區新北市議員黨內初選 侯友宜親自陪同市場掃街催票

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
陳柏翰曾任新北市政府副發言人，有意爭取國民黨永和區新北市議員黨內初選，新北市長侯友宜今天陪同到永和區六合傳統市場掃街拜票，同時為電話民調催票。記者王長鼎／攝影
陳柏翰曾任新北市政府副發言人，有意爭取國民黨永和區新北市議員黨內初選，新北市長侯友宜今天陪同到永和區六合傳統市場掃街拜票，同時為電話民調催票。記者王長鼎／攝影

陳柏翰曾任新北市政府副發言人，有意爭取國民黨永和區新北市議員黨內初選，新北市長侯友宜今天陪同到永和區六合傳統市場掃街拜票，同時為本月10日至12日的電話民調催票。侯還贈送陳柏翰「喉糖」象徵「為民喉舌」，期許他未來能為市民發聲、為永和打拚。

2026九合一選舉

陳柏翰曾任國民黨青年部副主任、國民黨全國黨代表，第15屆國民黨青年團總團長暨指定中央常務委員、侯友宜競選辦公室發言人、新北市政府副發言人等職務，被外界視為侯友宜子弟兵。

侯友宜表示，陳柏翰過去在新北市政府歷練完整，曾於新聞局、民政局服務，「幾乎每天都和里長逗陣，為市政打拚」，對地方事務相當熟悉，是一位「年輕、專業、肯拚」的年輕人。他也呼籲永和選民，在初選民調期間「唯一支持陳柏翰」，讓優秀年輕人有機會進入議會服務。

國民黨永和區資深市議員連斐璠因宣布不再參選連任，因永和向來為藍營優勢選區，近年席次維持「藍2綠1」格局，此次提名結果備受關注。國民黨新北市黨部在永和區舉辦新北市議員黨內初選，新人4搶1戰況十分激烈，侯家軍陳柏翰、國民黨前主席洪秀柱秘書李珮媜、民治里里長陳以樂及建築師蘇昭龍做最後衝刺，5月10日至12日進行電話民調。

侯友宜今天上午8時許，親自陪同陳柏翰前往永和區得和路旁的六合傳統市場掃街拜票，熱情與買菜民眾和攤商一一握手致意，也受到許多民眾的熱情回應。這趟掃街拜票全程約1小時，轄區警方也大陣仗隨行，確保所有人員及民眾的安全。

陳柏翰表示，自己過去在市府新聞局及民政局服務期間，與侯友宜市長維持密切合作，也累積完整的市政歷練。投入選舉後，更深入基層傾聽民意，希望能以長期生活的永和為起點，持續為地方服務、為市民發聲。

陳柏翰指出，未來若有機會進入議會，將延續侯友宜市長「好好做代誌」的精神，並與國民黨新北市長參選人李四川攜手合作，發揮自身熟悉市政體系的優勢，在議會為政策把關、在地方反映民意，與未來市府團隊形成緊密連線，讓新北建設一棒接一棒、持續推進，為永和帶來更實際的改變。

陳柏翰曾任新北市政府副發言人，有意爭取國民黨永和區新北市議員黨內初選，新北市長侯友宜今天陪同到永和區六合傳統市場掃街拜票，同時為電話民調催票。記者王長鼎／攝影
陳柏翰曾任新北市政府副發言人，有意爭取國民黨永和區新北市議員黨內初選，新北市長侯友宜今天陪同到永和區六合傳統市場掃街拜票，同時為電話民調催票。記者王長鼎／攝影

國民黨 侯友宜 永和

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