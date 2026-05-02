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2026選戰開打？陪小雞送母親節康乃馨 蔣萬安反應曝光

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台被市長蔣萬安（中）今上午陪同北市議員李柏毅（右）到景美市場送千朵康乃馨。記者楊正海／攝影
台被市長蔣萬安（中）今上午陪同北市議員李柏毅（右）到景美市場送千朵康乃馨。記者楊正海／攝影

母親節下周到來，台北市長蔣萬安今陪國民黨營議員李柏毅到景美市場發送千朵康乃馨。外界關切2026年選戰已開打？蔣說，這是李每年固定行程，自己已陪好幾年；李則強調完全沒有為選舉。

2026九合一選舉

被問及今陪小雞掃街，是否宣告2026選戰開打？蔣萬安說，每年母親節前夕，李柏毅都會來到景美發送康乃馨，這已經變成他每年固定行程，也算是他的招牌。自己已經陪他連續好幾年來發送康乃馨，所以在這也要祝所有媽媽們母親節快樂，謝謝媽媽們為家庭無私的付出跟貢獻。

李柏毅表示，他每年都有在母親節發康乃馨，也都邀請市長來地方發康乃馨。對於是否針對選舉，他強調「完全沒有」，選舉是每一天都在做，他相信市長4年來每一天都很認真努力準備，民眾自然感受得到，選舉自然能夠無往不利、順利高票連任。

母親節 蔣萬安 李柏毅

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