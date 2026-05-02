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「蘇貞昌垂簾聽政」藍轟蘇巧慧政治世襲、家天下

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）日前公布競選團隊新人事，藍營指清一色蘇系老臣，感覺不到蘇巧慧的個人意志，更像其父蘇貞昌（右）垂簾聽政。圖／聯合報系資料照片
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）日前公布競選團隊新人事，藍營指清一色蘇系老臣，感覺不到蘇巧慧的個人意志，更像其父蘇貞昌（右）垂簾聽政。圖／聯合報系資料照片

民進黨新北市長參選人蘇巧慧日前公布競選團隊新人事，包含前立委羅致政、蘇系第一大將立委吳秉叡等人。北市藍營大酸，競選團隊無法加分，更是扣分；清一色蘇系老臣，感覺不到蘇巧慧的個人意志，更像其父蘇貞昌垂簾聽政，政治世襲、家天下。

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國民黨北市議員張斯綱昨在臉書說，蘇巧慧的「新北隊」，根本是蘇貞昌的舊班底，總幹事吳秉叡、組織張宏陸、政策羅致政等，整支隊伍清一色蘇系老臣，新北市民可省下選舉公報，這份名單已經把答案寫得清清楚楚。說好聽，叫世代傳承，說難聽，這就是政治世襲、家天下，完全感覺不到蘇巧慧的個人意志，反而更像蘇貞昌垂簾聽政。

張斯綱說，諷刺的是時間點，五一勞動節前一天，蘇巧慧把吳秉叡再次推上競辦總幹事的位置。當年民進黨砍勞工7天國定假日、強推一例一休，吳秉叡正是民進黨團幹事長，第一線護航勞基法修惡，更撂「反對的人，將來選舉可以不用支持民進黨」。

他直言，蘇巧慧真正信任誰、依賴誰、政策交給誰操盤，答案是父親的舊朋友，一群砍7天假、對勞工嗆聲過的人。勞動節快樂今年從蘇巧慧競辦送出來，特別刺耳。

國民黨中正萬華議員參選人郭音蘭也認為，與其說這是蘇巧慧的競選團隊，不如說更像是蘇貞昌重返新北，讓人有種時空倒置的錯覺，直呼是班師回朝的老臣軍團。

郭音蘭指出，蘇巧慧才剛說「老不是看年齡」，要看觀念，但看著吳秉叡坐鎮指揮、張宏陸操盤組織，這套陣容讓人瞬間回到20年前。張宏陸的出線，恰恰反映出蘇巧慧在個人品牌建立上，依然無法跳脫蘇貞昌留下的舊有樁腳系統。

她說，蘇即便任用年輕的發言人團隊，但真正決策權、資源分配權，依然牢牢掌握在這些福祿壽手中。從人員配置到戰術風格，處處充滿蘇貞昌的個人意志與霸氣風格；與其說蘇巧慧在競選，不如說蘇貞昌垂廉聽政，透過女兒，延續他未竟的政治生命。勸蘇巧慧走自己的路，蘇貞昌那招已經不管用了。

國民黨前發言人楊智伃表示，看到蘇巧慧的競選團隊人事，驚呆了。羅致政竟然復活、蘇家班是什麼政客回收站？蘇巧慧說要陸空戰齊發，陸戰繼續靠蘇貞昌、空戰要靠羅致政拍影片、靠林楚茵拍抖音？

楊智伃說，蘇巧慧的競選團隊無法加分，更是扣分扣到負分。看不到令人耳目一新的策略、紮實的行政與治理能力，更像派系之間的分配與妥協。這不僅反映出蘇巧慧在新北的困境，也讓人一眼望穿，整個團隊只是蘇貞昌體系的延伸與再度鞏固、復辟，無法回應選民對治理能力實踐的期待。

蘇貞昌 蘇巧慧

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