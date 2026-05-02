車輛疑遭裝GPS追蹤器 民眾黨高雄市議員參選人莊詒量：已蒐證提告

年底九合一大選，表態參選高雄市左楠選區（第4選區）的民眾黨前高雄市黨部主委莊詒量自爆車輛後輪上方板金處，發現疑似遭人安裝GPS追蹤器，來源與動機不明，已對個人隱私與人身安全造成疑慮，目前已進入蒐證階段，後續將依法提告釐清。

莊詒量昨晚在臉書發文指出，事件發生於宣布參選後，時間點敏感，外界不免質疑是否有人刻意介入或進行不當監控。他強調，台灣為民主法治社會，選舉應建立在公平競爭與理性監督之上，不應以監控、跟蹤等手段干擾參選人。

他表示，已連夜整理資料掌握部分線索，發現疑似涉及抹黑、造謠，可能已違反個人資料保護法、妨礙秘密及跟蹤騷擾防制法等情事，一併納入蒐證範圍，依法追究責任，絕不寬貸。

莊詒量也提到，當前社會面臨國際情勢與經濟壓力，民生、產業與中小企業困境亟待關注，若再出現疑似監控情形，恐使社會陷入更多對立與內耗，偏離治理重心。

他強調，已啟動完整蒐證機制，將向警方提出刑事告發並配合調查，「相信背後的人，該出現的人將會一個個出現，釐清真相」。全案尚待司法機關進一步調查。

據了解，莊貽量臉書貼文出示的GPS追蹤器是藍芽防丟追蹤器，安裝和使用非常方便，通常只需要幾分鐘即可完成，因以體積小巧、免插線、長續航著稱，適合尋找錢包、鑰匙、行李等物品，但用於車輛上，適合尋找停放車輛位置。