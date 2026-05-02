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民進黨整合戰力！陳亭妃向王定宇「借將」 布局年底台南選舉
民進黨台南市長提名人、立委陳亭妃昨向立委王定宇「借將」，邀請他的東區服務處主任卓佩于擔任她的東區競選服務處副執行長，攜手執行長蔡旺詮強化「三合一輔選」，卓、蔡兩人在議員初選有競爭，陳亭妃說「初選過後就是合作」，她的角色是「桶箍」，要為民進黨在台南市打贏地方選舉，二○二八年賴清德總統連任更有底氣。
2026九合一選舉
陳亭妃表示，卓佩于第一次參加議員初選就有亮麗的表現，是民進黨年輕世代優秀的人才，邀請卓佩于擔任東區競選辦公室副執行長，目的就是整合初選人選，全力支持民進黨提名人，讓議員席次極大化。
陳亭妃提到胞妹陳怡珍放棄北區、中西區市議員連任，讓該區不必初選，選情相對單純，由湧言會推出的林建南獲提名，全力為黨拿下席次。她強調，自己目標不只是贏得市長選舉，更要帶動議員、里長勝選。
至於她和市長初選競爭對手立委林俊憲的整合問題，陳亭妃表示，在立法院都有碰面不會是問題，「先從自己做起」，一步一步凝聚團隊共識。未來再配合民進黨市黨部主委選舉後的規畫推進，但在此之前，會先就重點區域完成整合工作。
王定宇表示，民進黨的公職人員都知道自己的責任跟本分，初選再怎麼競爭，但沒有派系之分，大家只有一個目標，就是讓台南市長要選得漂亮，守住作為總統故鄉、台灣精神堡壘的地位。面對大選、中國勢力威脅，以及台南市發展，很多事情要一起努力，所有黨公職人員都有相同的共識，「在民進黨整合不會是問題」。
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