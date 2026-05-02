聽新聞
0:00 / 0:00

雙北市長戰 綠持續進攻 藍小雞護母雞

聯合報／ 記者楊正海林媛玲林昭彰／連線報導
雙北之戰藍綠打得火熱，不過國民黨新北市長參選人李四川（左三）昨活動巧遇民進黨參選人蘇巧慧（右二），兩人展現風度，一起合影。圖／李四川競選團隊提供
雙北之戰藍綠打得火熱，不過國民黨新北市長參選人李四川（左三）昨活動巧遇民進黨參選人蘇巧慧（右二），兩人展現風度，一起合影。圖／李四川競選團隊提供

雙北市長之戰加溫，面對綠營和側翼頻頻進攻，雙北藍營小雞發起反攻號角，藍營人士說，台北市長蔣萬安、新北市長參選人李四川都厭惡政治口水，但綠營不會放棄抹黑，理應展現「小雞護母雞」態勢；綠營回擊，雙北市民不要只替「無能母雞」擦屁股的護航大隊。

2026九合一選舉

李四川日前接受本報專訪感嘆，「過去很多人都說我很會做事，怎麼一選舉就變成了黑道？」綠營側翼譏他比賴清德年長一歲，看起來卻老很多，他稱，坐在辦公室跟跑工地的人是不一樣的，他跟所有勞工一樣，臉色曬黑、手上長繭，都累積出經驗為國家社會奉獻。

綠營進逼，藍營小雞昨群起反攻，國民黨新北議員江怡臻表示，勞動節調整為全國放假一天，此為藍白攜手修法後的成果，但蘇巧慧卻是一路反對、跟市民作對，大砍七天假，又反對勞工多放假，根本對不起勞工。議員呂家愷也質疑，蘇巧慧政策召集人羅致政曾爆出婚外情，還疑似偷錄長官對話，難道蘇是要找私德有疑慮的人寫婦女政策？

蘇巧慧昨未回應指控，但蘇系議員翁震州轟，李四川在人前口口聲聲說「絕不打負面選戰」，人後卻放任黨籍議員持續抹黑，雙面手法，只會被看破手腳。

綠營近來也猛攻台北「安鼠之亂」，影片指北市鼠患嚴重，國民黨議員參選人郭音蘭指出，青鳥企圖「移鼠接木」政治操作，結果當場翻車，被網友抓包該影片實為高雄市影像，「綠側翼比鼠還髒」。

藍營人士指出，雙北都展現「小雞護母雞」態勢，綠營側翼頻頻進攻首都的議題就是鼠患，台北鼠患多半存在老舊市場、地下排水系統或餐飲密集的後巷，且環保局也統計，通報量三月比二月降七成，官方也會以專業角度回擊。　

國民黨北市議員柳采葳指出，綠營側翼的做法，反映出民進黨為了打蔣萬安，已經打到自己都失心瘋了，從上到下就是為護航沈伯洋。

民進黨新北議員卓冠廷表示，所謂「小雞護母雞」，說穿就是企圖用政治口水掩飾雙北市長的市政無能與怠惰，與其急著當政治打手四處潑髒水，不如好好回歸市政本分。

蘇巧慧 國民黨 江怡臻

延伸閱讀

蘇巧慧遭藍酸找負心漢寫婦女政策 綠營：川伯別玩兩面手法

李四川專訪／從副手專業戶到選戰第一男主角 正強化抗綠戰鬥值

新聞眼／李四川一打二 新北成指標戰區

李四川專訪／以前都說我很會做事 怎麼一到選舉就變黑道?

相關新聞

雙北市長戰 綠持續進攻 藍小雞護母雞

雙北市長之戰加溫，面對綠營和側翼頻頻進攻，雙北藍營小雞發起反攻號角，藍營人士說，台北市長蔣萬安、新北市長參選人李四川都厭惡政治口水，但綠營不會放棄抹黑，理應展現「小雞護母雞」態勢；綠營回擊，雙北市民不

民進黨整合戰力！陳亭妃向王定宇「借將」 布局年底台南選舉

民進黨台南市長提名人、立委陳亭妃昨向立委王定宇「借將」，邀請他的東區服務處主任卓佩于擔任她的東區競選服務處副執行長，攜手執行長蔡旺詮強化「三合一輔選」，卓、蔡兩人在議員初選有競爭，陳亭妃說「初選過後就

推動竹苗地區藍白合 柯文哲：由兩黨中央負責協調

民眾黨創黨主席柯文哲今天下午出席民眾黨新竹黨部歡慶母親節活動，針對竹苗地區藍白合議題，他表示，藍白兩黨在新竹縣、竹北市、新竹市及苗栗縣等地的合作，將由兩黨中央負責協調，並強調整合計畫會以合作方式推動。

藍營母雞盧秀燕基隆加持謝國樑後 蔡英文再回防為童子瑋造勢

基隆市長選戰激烈，藍營母雞台中市長盧秀燕4月初到基隆廟口夜市奠濟宮贈匾加持市長謝國樑，大讚基隆藍白合全台示範區，展開全台輔選起手式。蔡英文前總統今天再到基隆和民進黨市長參選人議長童子瑋爬山，連二月到訪

五一勞動節江啟臣端政策牛肉 成立勞工諮詢委員會、推動AI學院

台中市長選戰由藍營江啟臣對決綠營何欣純，恰逢五一勞動節，何上午提出六心勞工政見，江下午也推出「好政加碼」勞工政策，包含擴大勞工權益基金、成立勞工諮詢委員會，並結合產業轉型，打造AI學院與智慧園區，讓勞

雙北藍營「小雞護母雞」迎擊抹黑 綠營：凸顯母雞無能

雙北藍綠市長參選人已然就位，面對綠營側翼頻進攻，藍營人士指出，蔣萬安與李四川都厭惡政治口水，地方執政是藍營，雙北藍營小雞已主動發起反攻號角，展現「小雞護母雞」態勢，反擊側翼抹黑戰術。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。