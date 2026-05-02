雙北市長戰 綠持續進攻 藍小雞護母雞

雙北市長之戰加溫，面對綠營和側翼頻頻進攻，雙北藍營小雞發起反攻號角，藍營人士說，台北市長蔣萬安、新北市長參選人李四川都厭惡政治口水，但綠營不會放棄抹黑，理應展現「小雞護母雞」態勢；綠營回擊，雙北市民不要只替「無能母雞」擦屁股的護航大隊。

李四川日前接受本報專訪感嘆，「過去很多人都說我很會做事，怎麼一選舉就變成了黑道？」綠營側翼譏他比賴清德年長一歲，看起來卻老很多，他稱，坐在辦公室跟跑工地的人是不一樣的，他跟所有勞工一樣，臉色曬黑、手上長繭，都累積出經驗為國家社會奉獻。

綠營進逼，藍營小雞昨群起反攻，國民黨新北議員江怡臻表示，勞動節調整為全國放假一天，此為藍白攜手修法後的成果，但蘇巧慧卻是一路反對、跟市民作對，大砍七天假，又反對勞工多放假，根本對不起勞工。議員呂家愷也質疑，蘇巧慧政策召集人羅致政曾爆出婚外情，還疑似偷錄長官對話，難道蘇是要找私德有疑慮的人寫婦女政策？

蘇巧慧昨未回應指控，但蘇系議員翁震州轟，李四川在人前口口聲聲說「絕不打負面選戰」，人後卻放任黨籍議員持續抹黑，雙面手法，只會被看破手腳。

綠營近來也猛攻台北「安鼠之亂」，影片指北市鼠患嚴重，國民黨議員參選人郭音蘭指出，青鳥企圖「移鼠接木」政治操作，結果當場翻車，被網友抓包該影片實為高雄市影像，「綠側翼比鼠還髒」。

藍營人士指出，雙北都展現「小雞護母雞」態勢，綠營側翼頻頻進攻首都的議題就是鼠患，台北鼠患多半存在老舊市場、地下排水系統或餐飲密集的後巷，且環保局也統計，通報量三月比二月降七成，官方也會以專業角度回擊。

國民黨北市議員柳采葳指出，綠營側翼的做法，反映出民進黨為了打蔣萬安，已經打到自己都失心瘋了，從上到下就是為護航沈伯洋。

民進黨新北議員卓冠廷表示，所謂「小雞護母雞」，說穿就是企圖用政治口水掩飾雙北市長的市政無能與怠惰，與其急著當政治打手四處潑髒水，不如好好回歸市政本分。