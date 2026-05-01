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有意角逐竹北市長選舉 民眾黨邱臣遠與林碩彥同框現身「坐一起」

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹即時報導
民眾黨新竹黨部今天下午舉辦歡慶母親節活動，黨內有意角逐竹北市長的黨部主委邱臣遠與縣議員林碩彥兩人同框現身。記者吳傑沐／攝影
民眾黨新竹黨部今天下午舉辦歡慶母親節活動，黨內有意角逐竹北市長的黨部主委邱臣遠與縣議員林碩彥兩人同框現身。記者吳傑沐／攝影

民眾黨新竹黨部今天下午舉辦歡慶母親節活動，針對竹苗地區藍白合議題，黨內有意角逐竹北市長的黨部主委邱臣遠強調，將尊重黨中央的提名機制；縣議員林碩彥則表示，合作推出共同人選應由黨中央協商，並建立公開透明機制。

2026九合一選舉

邱臣遠表示，其職責為推出民眾黨最強的候選人，將尊重黨中央的提名機制，特別針對縣市首長層級採用徵召制度，確保候選人具備最強競爭力。他表示，自己過去在立法院八個會期的優秀表現與三年黨團總召經驗，並與新竹市政府及高虹安市長合作期間的施政成果，獲得市民與支持者肯定。

他指出，新竹縣市在行政區畫上雖有分別，但在市民生活及園區發展上屬於共同生活圈，希望新竹市的執政經驗能推廣至竹北市與新竹縣；無論鄭朝方市長是否爭取連任，民眾黨都會在藍白合作基礎下推出最強人選，並尊重每位人選表達參選意願的權益。

邱臣遠強調，藍白合作在新竹縣市有完善的溝通機制，黨對黨間的溝通順暢，會尊重黨中央的所有安排，且目前所有提名作業已進入新階段，整個候選人戰隊架構已完整，預期2026年能取得良好選舉成績。

林碩彥則表示，議員層級目前意見較多，藍白合若未妥善協調，將有破局可能；因此，合作推出共同人選應由黨中央協商並建立公開透明機制。

由於也有意角逐竹北市長選舉，林碩彥提醒國民黨員要注意2024年竹北市的選票結構，竹北市綠營得票高於藍營，不應因過去罷免成功而誤判選情。

他強調，民眾黨曾在大罷免危機中協助國民黨友軍，並提供資源與支持，提醒國民黨員不應遺忘過去合作經驗，且柯文哲主席也曾承受政治壓力支援國民黨，近期民調顯示藍白兩黨合計支持度仍低於綠營。

回顧2022年竹北市長選舉，林碩彥也指出，因藍白兩黨未合作導致綠營得以當選，要重視歷史教訓；合作目的是為爭取2028年過半民意執政，避免因分裂讓40％的民意主導台灣，呼籲藍白合作，以實現多數民意的民主機制。

立法院 新竹縣 藍白合

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