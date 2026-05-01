有意角逐竹北市長選舉 民眾黨邱臣遠與林碩彥同框現身「坐一起」

民眾黨新竹黨部今天下午舉辦歡慶母親節活動，針對竹苗地區藍白合議題，黨內有意角逐竹北市長的黨部主委邱臣遠強調，將尊重黨中央的提名機制；縣議員林碩彥則表示，合作推出共同人選應由黨中央協商，並建立公開透明機制。

邱臣遠表示，其職責為推出民眾黨最強的候選人，將尊重黨中央的提名機制，特別針對縣市首長層級採用徵召制度，確保候選人具備最強競爭力。他表示，自己過去在立法院八個會期的優秀表現與三年黨團總召經驗，並與新竹市政府及高虹安市長合作期間的施政成果，獲得市民與支持者肯定。

他指出，新竹縣市在行政區畫上雖有分別，但在市民生活及園區發展上屬於共同生活圈，希望新竹市的執政經驗能推廣至竹北市與新竹縣；無論鄭朝方市長是否爭取連任，民眾黨都會在藍白合作基礎下推出最強人選，並尊重每位人選表達參選意願的權益。

邱臣遠強調，藍白合作在新竹縣市有完善的溝通機制，黨對黨間的溝通順暢，會尊重黨中央的所有安排，且目前所有提名作業已進入新階段，整個候選人戰隊架構已完整，預期2026年能取得良好選舉成績。

林碩彥則表示，議員層級目前意見較多，藍白合若未妥善協調，將有破局可能；因此，合作推出共同人選應由黨中央協商並建立公開透明機制。

由於也有意角逐竹北市長選舉，林碩彥提醒國民黨員要注意2024年竹北市的選票結構，竹北市綠營得票高於藍營，不應因過去罷免成功而誤判選情。

他強調，民眾黨曾在大罷免危機中協助國民黨友軍，並提供資源與支持，提醒國民黨員不應遺忘過去合作經驗，且柯文哲主席也曾承受政治壓力支援國民黨，近期民調顯示藍白兩黨合計支持度仍低於綠營。

回顧2022年竹北市長選舉，林碩彥也指出，因藍白兩黨未合作導致綠營得以當選，要重視歷史教訓；合作目的是為爭取2028年過半民意執政，避免因分裂讓40％的民意主導台灣，呼籲藍白合作，以實現多數民意的民主機制。