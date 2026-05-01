推動竹苗地區藍白合 柯文哲：由兩黨中央負責協調

民眾黨創黨主席柯文哲今天下午出席民眾黨新竹黨部歡慶母親節活動，針對竹苗地區藍白合議題，他表示，藍白兩黨在新竹縣、竹北市、新竹市及苗栗縣等地的合作，將由兩黨中央負責協調，並強調整合計畫會以合作方式推動。

針對藍白兩黨合作方式，柯文哲表示，應由兩黨中央層級處理，涉及新竹縣、竹北市、新竹市及苗栗縣等區域皆有整合計畫，細節將由黃國昌主席及周榆修秘書長協調安排，並強調所有合作事項須採取協商機制推進。

另外，有關先前與黃國昌共同開直播時提出新的目標，希望募款達千萬元，但遭民進黨質疑此舉是否將支持者信任視為籌款工具。對此，柯文哲表示，民眾黨規模較小、資源有限，必須依靠小額募款支持選戰，相較於民進黨資源豐富，呼籲外界勿以政黨財力作為冷嘲熱諷依據。

他強調，民眾黨會盡最大努力投入選舉，即使面對資源不足或外界質疑，仍將透過各項方式確保選戰順利推進，不受外部批評影響決策方向。

有關北檢昨壓線上訴一事，柯文哲認為檢方屬於奉命行事，不敢不進行上訴，僅是依規定執行。而高市長與他同框現身黨部歡慶母親節活動，柯也認為，這是市政日常公務行程，屬於常態性活動。

另針對韓國瑜因軍購議題遭民眾黨內建議暫緩出席活動，柯文哲表示，每個人均有權表達對台灣事務的看法，並強調不會質疑韓國瑜動機，相信其出發點是希望台灣更好，不同看法無須過度批評。