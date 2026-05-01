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藍營母雞盧秀燕基隆加持謝國樑後 蔡英文再回防為童子瑋造勢

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
蔡英文前總統今天再到基隆和民進黨市長參選人議長童子瑋爬山，連二月到訪為綠營拉抬人氣固票。記者游明煌／攝影
蔡英文前總統今天再到基隆和民進黨市長參選人議長童子瑋爬山，連二月到訪為綠營拉抬人氣固票。記者游明煌／攝影

基隆市長選戰激烈，藍營母雞台中市長盧秀燕4月初到基隆廟口夜市奠濟宮贈匾加持市長謝國樑，大讚基隆藍白合全台示範區，展開全台輔選起手式。蔡英文前總統今天再到基隆和民進黨市長參選人議長童子瑋爬山，連二月到訪為綠營拉抬人氣固票。

2026九合一選舉

綠營大咖總統賴清德、前總統蔡英文、副總統蕭美琴近來頻到基隆為童子瑋加持，帶動綠營市長、議員參選人氣勢。藍營不甘弱勢，「基隆的女兒」盧秀燕上月初也回到基隆幫謝國樑造勢，到廟口夜市吃小吃，所到之處民眾爭相握手、合照，人氣很旺，基隆藍綠之戰，大咖也互拚人氣。

蔡英文近日全台爬山走透透輔選，所到之處，爬山引發話題。今天她到龍門谷爬山，不少民眾一起爬山，爭相索取簽名，帶動童子瑋氣勢。

蔡前總統上月才和前市長林右昌、童子瑋一起爬山，她因虧童子瑋年輕人39歲「喘到不行」，成功引發話題討論。今天延續這話題，「回防」味道明顯，今天一口氣就跑了三處基隆行程，成功拉抬童子瑋。

面對蔡前總統數度造訪，謝國樑陣營回應，平常心看待，謝國樑以市政成果爭取選民認同。

民進黨 女兒 台中

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