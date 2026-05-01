五一勞動節江啟臣端政策牛肉 成立勞工諮詢委員會、推動AI學院

台中市長選戰由藍營江啟臣對決綠營何欣純，恰逢五一勞動節，何上午提出六心勞工政見，江下午也推出「好政加碼」勞工政策，包含擴大勞工權益基金、成立勞工諮詢委員會，並結合產業轉型，打造AI學院與智慧園區，讓勞工技能與薪資共同升級。

江啟臣表示，勞工是社會前進與經濟發展的基礎，百工百業齊心努力才能打造引以為傲的家園，他未來會持續努力，打造更友善、更有保障的勞工環境。

江啟臣主張，「好政加碼」首先要在勞權保障的方面加碼，擴大勞工權益基金的規模，提升各項補慰助金，包含涉及訴訟、職災慰問、非自願性失業的勞工救助；江也希望成立勞工諮詢委員會，主動關心並預警職場霸凌、過勞等問題，改善缺工、餐費津貼補助不合時宜等一線狀況，強化勞資調解功能。

江啟臣補充，為了鼓勵企業推動彈性工時與托育標配化，他會加碼推動「幸福職場認證與獎勵」，將現行6萬元的獎金提高到10萬元，讓勞資雙贏。

除了勞工環境改善，江啟臣強調要結合產業轉型，政府與民間合作成立「AI賦能學院」，提供勞工免費培訓和技能認證獎勵金；他將大力推動AI機器人智慧園區，把台中推向TRMC（Taiwan Robot Manufacturing City，台灣機器人製造城市），讓勞工薪資、技能實質升級。