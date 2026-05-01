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雙北藍營「小雞護母雞」迎擊抹黑 綠營：凸顯母雞無能

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北藍營議員護母雞國民黨新北市長參選人李四川，今日已二度砲打對手蘇巧慧。本報資料畫面
新北藍營議員護母雞國民黨新北市長參選人李四川，今日已二度砲打對手蘇巧慧。本報資料畫面

雙北藍綠市長參選人已然就位，面對綠營側翼頻進攻，藍營人士指出，蔣萬安與李四川都厭惡政治口水，地方執政是藍營，雙北藍營小雞已主動發起反攻號角，展現「小雞護母雞」態勢，反擊側翼抹黑戰術。

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藍營人士指出，以綠營近來猛攻台北「安鼠之亂」的公衛議題為例，專業防鼠議題，由市府反擊，綠營側翼則由現任議員或參選人對付、展開反攻。

新北國民黨市議員江怡臻指出，五一勞動節全國放假是藍白攜手修法成果，但參選新北市長的立委蘇巧慧卻一路反對跟市民作對，更是選擇黨意、抵抗民意，堅持護航民進黨的「勞基法修惡」，儼然是勞權殺手的共犯。

另一國民黨新北市議員呂家愷也闢戰場，抨擊曾爆出婚外情的前立委羅致政掌蘇巧慧政策群發言人，難道是要找個負心漢跟私德有疑慮的人寫婦女政策？這種為選舉可以不顧道德標準的行為，「水獺媽媽妳要如何告訴孩子？」

對於藍營護母雞作法，新北市民進黨議員卓冠廷表示，國民黨所謂的「小雞護母雞」，說穿就是企圖用政治口水掩飾雙北市長的市政無能與怠惰，以台北市鼠患危機為例，綠營民代具體點出市府將老鼠藥隨意丟棄在花圃的公安隱患，理性探討源頭管理的解方，結果國民黨不僅不虛心檢討投藥風險，竟還傲慢地自詡為「優等生」，把正常的市政監督扭曲成抹黑。

卓冠廷也說，國民黨在新北對立委蘇巧慧攻擊更是如出一轍的焦慮展現，蘇巧慧長期為新北爭取建設、務實推動法案的成績有目共睹，藍營民代反而拿著國定假日議題斷章取義、惡意貼標籤，反而凸顯藍營對於自家新北市長候選人逐漸被追上的焦慮。

卓冠廷呼籲國民黨，與其急著當政治打手四處潑髒水，不如好好回歸市政本分，雙北市民需要的是能解決問題的團隊，而不是只會替無能「母雞」擦屁股的護航大隊。

新北藍營議員護母雞國民黨新北市長參選人李四川，今日已二度砲打對手蘇巧慧。本報資料畫面
新北藍營議員護母雞國民黨新北市長參選人李四川，今日已二度砲打對手蘇巧慧。本報資料畫面

新北 台北 國民黨

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