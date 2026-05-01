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陸對台10政策涉觀光、農業 「2命脈」左右屏東選情

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
鄭習會後陸方提10項對台措施，包括陸客來台、農產品銷陸。圖／聯合報資料照片
鄭習會後陸方提10項對台措施，包括陸客來台、農產品銷陸。圖／聯合報資料照片

鄭習會後陸方提10項對台措施，包括陸客來台、農產品銷陸。藍營人士分析，墾丁觀光年年下滑，屏東縣農漁產品，包括鳳梨、芒果、午仔魚、石斑、蓮霧等，近年外銷處處因陸方掣肘，年底選戰將近，屏東兩大命脈有機會左右縣長選情。

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墾丁觀光人次年年下滑，據觀光署統計，2025年墾丁旅遊人次僅剩213.9萬，創歷史新低，旅宿業者期待更多觀光客；農漁產品則改外銷日本，或其他多元市場，不再重壓單一市場，農漁民及對於銷陸既期待又怕受傷害，期待是盼價格能更好，卻又怕動輒暫停進口的矛盾。

國民黨屏東縣長參選人蘇清泉說，2014、2015年時一年有800多萬名觀光客來屏東，現在只剩200萬，導致現在恆春半島餐飲、運輸、餐廳、旅遊都苦哈哈，若有更多觀光客大家有錢賺不是很好？另外一方面是農產品，尤其愛文芒果現正在產季，他預期會崩盤，如果能外銷至澳門、香港等購買力強的地方，比起現在縣政府只會銷到日本更好。

不過屏東縣長周春米仍主張要外銷全世界，她曾批評，陸方向來用政治掌控自由貿易市場，過去片面宣布禁止台灣農漁產品輸入、禁止來台觀光、減少航班等，讓農漁民、企業、觀光產業吃盡苦頭，國民黨把中國裹著糖衣毒藥再次送進台灣，相信大多數台灣人會看破他們的技倆，強調把自己品質做好，就可以行銷全世界。

藍營人士表示，農漁業跟觀光是屏東縣兩大命脈，連商總都公開表示，政府應以產業發展為優先，只要對人民有利就應開放，只要陸客能來，跟台灣與大陸政治上的對抗是毫無關係，誰會嫌錢賺得少呢？然而周春米仍堅持不靠大陸市場，且現有農產外銷其他國家的價格較高，不具競爭力，就算有一、兩次，畢竟商人將本求利，無法長期依賴「有情贊助」，還是會回歸市場機制，銷陸也應是選項之一。

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