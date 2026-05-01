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蘇巧慧遭藍酸找負心漢寫婦女政策 綠營：川伯別玩兩面手法

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧公布競選總部新人事，前立委羅致政出任蘇巧慧政策群召集人，藍營批難道蘇巧慧要找負心漢跟私德有疑慮的人寫婦女政策。圖／蘇巧慧競辦提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧公布競選總部新人事，前立委羅致政出任蘇巧慧政策群召集人，藍營批難道蘇巧慧要找負心漢跟私德有疑慮的人寫婦女政策。圖／蘇巧慧競辦提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨公布競選總部新人事，前立委羅致政出任蘇巧慧政策群召集人。新北市議員呂家愷今質疑，羅致政曾爆出婚外情，還疑似偷錄綠營長官對話，難道蘇巧慧是要找負心漢跟私德有疑慮的人寫婦女政策？

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呂家愷抨擊，羅致政現在負責政策，可能是蘇巧慧中意的將來副市長人選，但這種疑似偷拍、偷錄的人夠格嗎？蘇巧慧前有看到側翼抹黑不敢譴責，如今又高調進用疑似婚外情及偷錄長官對話的人，這種為了選舉可不顧道德標準行為，「水獺媽媽妳要如何告訴孩子？」

對此，民進黨新北市議員翁震州說，李四川在人前口口聲聲說「絕不打負面選戰」，人後卻放任黨籍議員持續抹黑對手，呼籲李四川不要躲在年輕人後面下指導棋，人前說一套、人後做一套，如此雙面手法，只會被新北市民看破手腳。

翁震州指出，蘇巧慧不只是最早提出政見的市長候選人，更按部就班、一步一腳印積極勤走基層，昨天公布競辦架構，展現新北隊團結力挺蘇巧慧的決心和氣勢，希望選舉多點政見、少點口水，才是市民之福。

新北 民進黨 羅致政

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