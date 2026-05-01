國民黨為翻轉屏東 高層令藍委下周送周典論條款出委

年底地方選戰將至，對屏東縣選情有影響力的議長周典論因涉違反選罷法，高雄高分院5月27日更一審宣判。國民黨為翻轉屏東選情，向周典論遞出橄欖枝，要求藍委配合修法為其解套。立法院內政委員會下周排審總統副總統選罷法第87條，國民黨籍召委廖先翔說，下周將詢答及處理，立委有異議就保留送出。

周典論2023年涉以500萬元，助獨立參選的鴻海創辦人郭台銘收購參選總統連署書，一審判刑4年，二審改判3年2個月，最高法院去年底撤銷二審判決，發回高雄高分院更審，高雄高分院4月22日開庭審理，全案定於5月27日宣判。

由於周典論在屏東有一定的政治實力，也與地方綠營人士保持友好關係，為盼能緊扣住周典論協助翻轉屏東選情，國民黨高層已決心要透過修法替周典論突破司法難關。

國民黨立委林思銘與要參選屏東縣長的立委蘇清泉去年共同提案，修總統副總統選罷法第87條，對連署人行求期約或交付賄賂或其他不正利益，使其為特定被連署人連署或不為連署，增被連署人未登記為候選人，刑罰選項增拘役或罰金，為周典論解套。

蘇清泉表示，修總統副總統選罷法第87條的精神很簡單，主張沒有成為候選人，連署期間發生的事不能比照現行選罷法，不然罰太重，將來其他選舉，包括立委、縣市長、民代，若後續沒有參選或提名，處罰標準應與參選者不同，未來也會來推動。

據了解，此案在去年11月就已經交付內政委員會，國民黨高層也多次囑咐排案審查，但內政委員會的藍委卻意興闌珊，甚至希望高層能下令將此案直接逕付二讀，跳過委員會這關；不過，近期高層再次下令排案，才不得不納入委員會處理，快點送出去。

有藍委無奈地說，總統副總統第87條很難辯護，現在情況是幫人賄選者出事、出錢的卻沒事，若要修法應罰幫人賄選與賄選者，如今修法卻是要為周典論解套，且5月27日周典論案就要宣判，修法根本來不及，擔心藍委忙半天被罵得滿頭包，最後行政院又不副署，裡外全失。