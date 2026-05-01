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「安鼠之亂」？綠營側翼頻頻進攻 北市藍營小雞主動發起反攻號角

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員柳采葳。圖／柳采葳提供
台北市議員柳采葳。圖／柳采葳提供

雙北藍綠市長參選人已然就位，面對綠營側翼頻頻進攻，雙北藍營小雞主動發起反攻號角。藍營人士指出，以綠營近來猛攻台北「安鼠之亂」的公衛議題為例，專業防鼠議題，由市府反擊，綠營側翼則由現任議員或參選人對付、展開反攻。

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藍營人士指出，蔣萬安李四川都厭惡政治口水，地方執政是藍營，雙北都展現「小雞護母雞」態勢。綠營側翼頻頻進攻的議題，主要就是台北鼠患，北市府也知道，台北的鼠患多半存在於老舊市場、地下排水系統或餐飲密集的後巷，且環保局也統計，通報量3月比2月降7成，官方也會以專業角度回擊。　

市府人士也指出，綠營指市府竟然直接把老鼠藥丟在公園，質疑萬一小朋友和寵物誤觸、誤食怎麼辦？其實投放的蠟塊老鼠藥，因具防水、防潮特性，又苦又硬，一般犬貓寵物很怕這種味道，不會誤食，就會由市府環保局以專業角度回應。

藍營人士認為，綠營側翼的惡質政治操作手段，就由小雞主動發起反攻。例如中正萬華議員參選人郭音蘭就批「青鳥」頭子周軒，以「移鼠接木」的惡質手段進行政治操作，結果當場翻車，被網友抓包影片實為高雄市影像。

議員柳采葳指出，綠營側翼的做法，不但是見獵心喜的惡意嫁禍他人，更是反映出民進黨為了打蔣萬安，已經打到自己都失心瘋了，回顧過去這幾星期，民進黨從上到下，為了要護航沈伯洋，除了大肆宣傳沈伯洋的明星臉宇宙，讓大家看笑話之外，全力消費應該回歸公衛專業的鼠患問題。

她說，鼠患是公共問題，本來就應該回歸專業，找出滅鼠對策，避免疫病發生，但民進黨炒作鼠患，卻只是想拿人民最關心的公共衛生問題，操作政治攻擊，非常可惡，連面對公衛問題，都只剩下周軒這種惡意的操作，也難怪大罷免會以32:0作收，也不難想像，接下來的縣市長選舉，民進黨還會有多少卑劣的手段。

北市中正萬華區市議員參選人郭音蘭指綠營側翼企圖以「移鼠接木」的手段進行台北市鼠患嚴重政治操作，被網友抓包該影片實為高雄市影像。圖／取自郭音蘭臉書
北市中正萬華區市議員參選人郭音蘭指綠營側翼企圖以「移鼠接木」的手段進行台北市鼠患嚴重政治操作，被網友抓包該影片實為高雄市影像。圖／取自郭音蘭臉書

民進黨 台北 北市府 老鼠 李四川 蔣萬安

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