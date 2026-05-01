影／陳亭妃向王定宇「借將」 展開地方勢力整合拚台南勝選

民進黨台南市長提名人、立委陳亭妃今向立委王定宇「借將」，邀請他的服務處主任卓佩于擔任她的東區競選服務處副執行長，攜手執行長蔡旺詮強化「三合一輔選」，東區市議員初選卓佩于和蔡旺詮有競爭，陳亭妃此舉意有所指「初選過後就是合作」，陳亭妃也說和立委林俊憲不會有整合問題，2026台南選戰布局，待黨部主委選舉結果再來討論，她的角色就是「桶箍」，為民進黨在台南市打贏三合一選舉，2028年賴清德總統連任更有底氣

陳亭妃表示，民進黨在台南市議員初選競爭有安南區、東區、大曾文區，她必須扮演協助議員選舉整合的桶箍，全力讓提名的議員可以全壘打，東區向來是台南政治版圖的重要指標區域，唯有整合地方力量、強化組織動能，才能在市長、議員及里長選戰中全面提升戰力。

陳亭妃說向王定宇「借將」，因為卓佩于在第一次參加東區議員初選就有亮麗的表現，是民進黨年輕世代優秀的人才，若搭配蔡旺詮執行長成為東區競選辦公室的副執行長，不只理念契合、目標也一致，可以一起為2026台南三合一選舉的勝利以及2028賴總統的連任共同努力。

至於她和市長初選競爭對手立委林俊憲的整合問題，陳亭妃表示，在立法院都有碰面不會是問題，強調自己的「桶箍」角色，從他的妹妹陳怡珍放棄北區、中西區市議員連任，讓該區不必初選，選情相對單純，由湧言會推出的林建南獲提名，全力為民進黨拿下席次。

陳亭妃也強調，此次邀請卓佩于與蔡旺詮共同擔任東區競選辦公室副執行長，目的就是整合初選人選，全力支持民進黨提名人，讓議員席次極大化。她強調，自己的目標不只是贏得市長選舉，更要帶動議員整體勝選。

她也提到，整合策略將「先從自己做起」，一步一步凝聚團隊共識，逐步擴大合作基礎。未來整體布局仍會配合民進黨市黨部主委選舉後的規畫推進，但在此之前，她會先就重點區域完成整合工作。

民進黨立委王定宇受訪表示，民進黨的公職人員都知道自己的責任跟本分，初選再怎麼競爭，但沒有派系之分，大家只有一個目標，就是讓台南市長要選得漂亮，守住作為總統故鄉、台灣精神堡壘的地位。對他個人而言「我們本來就是同一個team，本來就是同一個政黨」，黨內的競爭不是分裂，而是民主多元。

王定宇說，面對大選、面對中國勢力的威脅，以及台南市發展的機會，還有很多事情需要一起努力。他相信，這樣的想法不只存在於他個人，無論是其他委員或黨內公職人員，應該都有相同的共識。他強調，整合從來不會是問題，「如果整合是問題，那就不會是民進黨的風氣」。

民進黨台南市長提名人陳亭妃（右三）整合地方力量首站，今天向立委王定宇「借將」，邀請立定宇東區服務處主任卓佩于（右二）加入團隊。記者吳淑玲／攝影

民進黨台南市長提名人陳亭妃（右二）整合地方力量首站，今天向立委王定宇（左二）「借將」，邀請王立定宇東區服務處主任卓佩于（左）加入團隊。記者吳淑玲／攝影

民進黨台南市長提名人陳亭妃（右二）整合地方力量首站，今天向立委王定宇「借將」，邀請立定宇東區服務處主任卓佩于（左二）加入團隊。記者吳淑玲／攝影

民進黨台南市長提名人陳亭妃（右）為立委王立定宇東區服務處主任卓佩于（中）披上競選團隊背心。記者吳淑玲／攝影