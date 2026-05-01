快訊

6歲就能抽！2026「終身學習券、館所通行票」懶人包 最高現省1500元

高雄某旅館房門被開…女驚慌搬沙發自保 業者竟回：漂亮要有高安全意識

收容所「最資深浪汪」等了831天有家了 領養人還打包隔壁鄰居：牠們是朋友！

聽新聞
0:00 / 0:00

影／陳亭妃向王定宇「借將」 展開地方勢力整合拚台南勝選

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
民進黨台南市長提名人陳亭妃（右三）整合地方力量首站，今天向立委王定宇「借將」，邀請王立定宇東區服務處主任卓佩于（右二）加入團隊。記者吳淑玲／攝影
民進黨台南市長提名人陳亭妃（右三）整合地方力量首站，今天向立委王定宇「借將」，邀請王立定宇東區服務處主任卓佩于（右二）加入團隊。記者吳淑玲／攝影

民進黨台南市長提名人、立委陳亭妃今向立委王定宇「借將」，邀請他的服務處主任卓佩于擔任她的東區競選服務處副執行長，攜手執行長蔡旺詮強化「三合一輔選」，東區市議員初選卓佩于和蔡旺詮有競爭，陳亭妃此舉意有所指「初選過後就是合作」，陳亭妃也說和立委林俊憲不會有整合問題，2026台南選戰布局，待黨部主委選舉結果再來討論，她的角色就是「桶箍」，為民進黨在台南市打贏三合一選舉，2028年賴清德總統連任更有底氣

2026九合一選舉

陳亭妃表示，民進黨在台南市議員初選競爭有安南區、東區、大曾文區，她必須扮演協助議員選舉整合的桶箍，全力讓提名的議員可以全壘打，東區向來是台南政治版圖的重要指標區域，唯有整合地方力量、強化組織動能，才能在市長、議員及里長選戰中全面提升戰力。

陳亭妃說向王定宇「借將」，因為卓佩于在第一次參加東區議員初選就有亮麗的表現，是民進黨年輕世代優秀的人才，若搭配蔡旺詮執行長成為東區競選辦公室的副執行長，不只理念契合、目標也一致，可以一起為2026台南三合一選舉的勝利以及2028賴總統的連任共同努力。

至於她和市長初選競爭對手立委林俊憲的整合問題，陳亭妃表示，在立法院都有碰面不會是問題，強調自己的「桶箍」角色，從他的妹妹陳怡珍放棄北區、中西區市議員連任，讓該區不必初選，選情相對單純，由湧言會推出的林建南獲提名，全力為民進黨拿下席次。

陳亭妃也強調，此次邀請卓佩于與蔡旺詮共同擔任東區競選辦公室副執行長，目的就是整合初選人選，全力支持民進黨提名人，讓議員席次極大化。她強調，自己的目標不只是贏得市長選舉，更要帶動議員整體勝選。

她也提到，整合策略將「先從自己做起」，一步一步凝聚團隊共識，逐步擴大合作基礎。未來整體布局仍會配合民進黨市黨部主委選舉後的規畫推進，但在此之前，她會先就重點區域完成整合工作。

民進黨立委王定宇受訪表示，民進黨的公職人員都知道自己的責任跟本分，初選再怎麼競爭，但沒有派系之分，大家只有一個目標，就是讓台南市長要選得漂亮，守住作為總統故鄉、台灣精神堡壘的地位。對他個人而言「我們本來就是同一個team，本來就是同一個政黨」，黨內的競爭不是分裂，而是民主多元。

王定宇說，面對大選、面對中國勢力的威脅，以及台南市發展的機會，還有很多事情需要一起努力。他相信，這樣的想法不只存在於他個人，無論是其他委員或黨內公職人員，應該都有相同的共識。他強調，整合從來不會是問題，「如果整合是問題，那就不會是民進黨的風氣」。

民進黨台南市長提名人陳亭妃（右三）整合地方力量首站，今天向立委王定宇「借將」，邀請立定宇東區服務處主任卓佩于（右二）加入團隊。記者吳淑玲／攝影
民進黨台南市長提名人陳亭妃（右三）整合地方力量首站，今天向立委王定宇「借將」，邀請立定宇東區服務處主任卓佩于（右二）加入團隊。記者吳淑玲／攝影

民進黨台南市長提名人陳亭妃（右二）整合地方力量首站，今天向立委王定宇（左二）「借將」，邀請王立定宇東區服務處主任卓佩于（左）加入團隊。記者吳淑玲／攝影
民進黨台南市長提名人陳亭妃（右二）整合地方力量首站，今天向立委王定宇（左二）「借將」，邀請王立定宇東區服務處主任卓佩于（左）加入團隊。記者吳淑玲／攝影

民進黨台南市長提名人陳亭妃（右二）整合地方力量首站，今天向立委王定宇「借將」，邀請立定宇東區服務處主任卓佩于（左二）加入團隊。記者吳淑玲／攝影
民進黨台南市長提名人陳亭妃（右二）整合地方力量首站，今天向立委王定宇「借將」，邀請立定宇東區服務處主任卓佩于（左二）加入團隊。記者吳淑玲／攝影

民進黨台南市長提名人陳亭妃（右）為立委王立定宇東區服務處主任卓佩于（中）披上競選團隊背心。記者吳淑玲／攝影
民進黨台南市長提名人陳亭妃（右）為立委王立定宇東區服務處主任卓佩于（中）披上競選團隊背心。記者吳淑玲／攝影

民進黨台南市長提名人陳亭妃展開整合地方力量！向立委王定宇「借將」，邀請其服務處主任卓佩于加入團隊，擔任東區競選辦公室副執行長，與蔡旺詮執行長，全力投入年底三合一輔選工作，市議員陳皇宇、陳怡珍、市議員參選人林建南等人也到場見證。記者吳淑玲／攝影
民進黨台南市長提名人陳亭妃展開整合地方力量！向立委王定宇「借將」，邀請其服務處主任卓佩于加入團隊，擔任東區競選辦公室副執行長，與蔡旺詮執行長，全力投入年底三合一輔選工作，市議員陳皇宇、陳怡珍、市議員參選人林建南等人也到場見證。記者吳淑玲／攝影

民進黨 賴清德 台南

延伸閱讀

整理包／2026縣市長選舉藍綠白戰將點名 哪些縣市已拍板人選？

新聞眼／李四川一打二 新北成指標戰區

拚市長提名開政治獻金專戶　吳怡農：尊重黨最後決定

綠台南主委選戰 賴系內鬥

相關新聞

李四川專訪／從副手專業戶到選戰第一男主角 正強化抗綠戰鬥值

歷任新北、高雄、台北三都副市長，李四川被譽為「最強副手」與「副市長專業戶」。如今這位長年在大後方運籌帷幄的「抬轎者」正式轉身，站上百里侯選戰擂台擔任主角，扛起國民黨守住新北市這座400萬人口大市的重擔

「安鼠之亂」？綠營側翼頻頻進攻 北市藍營小雞主動發起反攻號角

雙北藍綠市長參選人已然就位，面對綠營側翼頻頻進攻，雙北藍營小雞主動發起反攻號角。藍營人士指出，以綠營近來猛攻台北「安鼠之亂」的公衛議題為例，專業防鼠議題，由市府反擊，綠營側翼則由現任議員或參選人對付、

影／陳亭妃向王定宇「借將」 展開地方勢力整合拚台南勝選

民進黨台南市長提名人、立委陳亭妃今向立委王定宇「借將」，邀請他的服務處主任卓佩于擔任她的東區競選服務處副執行長，攜手執行長蔡旺詮強化「三合一輔選」，東區市議員初選卓佩于和蔡旺詮有競爭，陳亭妃此舉意有所

永和保福宮保生大帝遶境 李四川受邀扶轎 巧遇蘇巧慧

今適逢保生大帝、武財神聖誕日，新北市永和區保福宮保生大帝舉行遶境祈福，國民黨新北市長參選人李四川受邀扶轎，巧遇民進黨新北市長參選人蘇巧慧，2人都展現君子風度，相互問候還一起上香。

羅致政掌蘇巧慧政策 藍議員酸：找負心漢寫婦女政策？

民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨公布競選總部新人事，包括蘇系第一大將立委吳秉叡出任團隊總幹事，前立委羅致政出任蘇巧慧政策群召集人。新北市議員呂家愷今質疑，羅致政不但曾爆出婚外情，還被媒體揭露疑似偷拍不雅片

影／童子瑋被虧爬山喘雪恥還打籃球 蔡英文：今天他不喘有幹勁

蔡英文前總統3月時與基隆前市長林右昌、民進黨市長參選人議長童子瑋到基隆爬山，蔡總統虧40歲的童子瑋「喘到不行」，引發熱議。蔡前總統今天再和童子瑋到龍門谷爬山，並為他加持選戰人氣。她說，議長今天調整步伐

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。