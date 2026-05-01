永和保福宮保生大帝遶境 李四川受邀扶轎 巧遇蘇巧慧

今適逢保生大帝、武財神聖誕日，新北市永和區保福宮保生大帝舉行遶境祈福，國民黨新北市長參選人李四川受邀扶轎，巧遇民進黨新北市長參選人蘇巧慧，2人都展現君子風度，相互問候還一起上香。

國民黨新北市長參選人李四川今天上午到永和保福宮參與保生大帝遶境，並受邀擔任扶轎者，沿途與民眾親切互動，受到許多民眾熱烈歡迎，比讚表達支持、爭相合照。

李四川表示，感謝保生大帝長年庇佑國泰民安、風調雨順，也守護家戶平安、經濟興旺，祈願保生大帝持續庇佑地方鄉親平安順利。另外，他也感謝廟方長期關懷弱勢、協力市政，對此表達由衷敬意與謝意。

同台參與盛事的新北市副市長劉和然致詞時表示，將全力拚到最後一刻，順利將市政重任交棒給最適合、最熟悉新北行政業務的市長人選，讓新北一棒接一棒、持續進步。

今適逢聖誕日，永和保福宮保生大帝舉行遶境，國民黨新北市長參選人李四川受邀扶轎，巧遇民進黨新北市長參選人蘇巧慧還一起合影。圖／李四川競選團隊提供

今適逢聖誕日，永和保福宮保生大帝舉行遶境，國民黨新北市長參選人李四川受邀扶轎，巧遇民進黨新北市長參選人蘇巧慧還一起上香。圖／蘇巧慧競選團隊提供