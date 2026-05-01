聽新聞
0:00 / 0:00
永和保福宮保生大帝遶境 李四川受邀扶轎 巧遇蘇巧慧
今適逢保生大帝、武財神聖誕日，新北市永和區保福宮保生大帝舉行遶境祈福，國民黨新北市長參選人李四川受邀扶轎，巧遇民進黨新北市長參選人蘇巧慧，2人都展現君子風度，相互問候還一起上香。
2026九合一選舉
國民黨新北市長參選人李四川今天上午到永和保福宮參與保生大帝遶境，並受邀擔任扶轎者，沿途與民眾親切互動，受到許多民眾熱烈歡迎，比讚表達支持、爭相合照。
李四川表示，感謝保生大帝長年庇佑國泰民安、風調雨順，也守護家戶平安、經濟興旺，祈願保生大帝持續庇佑地方鄉親平安順利。另外，他也感謝廟方長期關懷弱勢、協力市政，對此表達由衷敬意與謝意。
同台參與盛事的新北市副市長劉和然致詞時表示，將全力拚到最後一刻，順利將市政重任交棒給最適合、最熟悉新北行政業務的市長人選，讓新北一棒接一棒、持續進步。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。