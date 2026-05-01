盧秀燕竹市挺高虹安贈苦瓜、苦茶油 疼惜「Double苦」市長

台中市長盧秀燕今參訪新竹市，市長高虹安率市府團隊盛情接待，雙方不僅聚焦市政經驗交流，也走訪新竹漁港的竹風漁市。盧秀燕受訪時多次表達對高虹安的疼惜，她說，高虹安是「全台灣最辛苦的政治人物」，不僅面臨大罷免壓力，更遭司法追殺，是「Double苦」的市長。為此，她特別準備苦瓜與苦茶油作為見面禮，勉勵高虹安能「先苦後甘」。

盧秀燕說，高虹安就任市長前就曾到台中取經，考察建國市場轉型經驗與幼托政策，是一位非常用功的市長。看到今天竹風漁市的建設成果，她非常高興，高虹安在面臨停職使市長任期受干擾情況下，仍能交出亮眼政績，把竹風漁市蓋起來，且大受民眾跟外地遊客歡迎，連她在外縣市都聽聞。

另外，盧秀燕話鋒一轉，她說，高虹安是全台灣最辛苦的政治人物，別人面臨一個迫害就很辛苦，高虹安是一路被迫害、一路被追殺。去年全國大罷免風潮中，高虹安就是其中之一，即便面對罷免，高虹安仍獲得12萬票的支持，甚至超過當選市長時的9萬多票，顯示新竹市民有眼光、心疼高虹安受到的不公對待。

高虹安不但辛苦，而且是雙倍辛苦！盧秀燕說，如今，高虹安雖司法沉冤得雪還其清白，卻傳出有人不放手，欲重啟論文案等議題繼續修理高虹安。一般人面對罷免就夠辛苦了，高虹安還要面臨司法追殺，這就是「Double苦」。

盧秀燕指出，為此，她現場送上兩份別具意義的禮物，一個是苦瓜，象徵司法追殺的苦，另一瓶是「苦茶油」，象徵大罷免的苦。送這些東西是希望高虹安能「先苦後甘，有益健康」，祝福從此以後平步青雲、政治順利。也希望大眾能看見高虹安的建設努力，發揮正義感，讓認真發展的政治人物不要再面臨這樣不公平的待遇。

高虹安今全程導覽介紹近年重要漁港建設成果竹風漁市。她說，這趟參訪行程是先前與盧秀燕請益過台中建國市場等經驗，也到台中新開的綠美圖體驗建築美學，因此邀請「吃貨」盧秀燕來竹風漁市，體驗熱情漁港文化。她沒料到盧秀燕會帶苦瓜跟苦茶油，她相信吃苦當吃補，雖然苦，但她是堅強的。

盧秀燕說，高虹安是「全台灣最辛苦的政治人物」，不僅面臨大罷免壓力，更遭司法追殺，是「Double苦」的市長。為此，她特別準備苦瓜與苦茶油作為見面禮，勉勵高虹安能「先苦後甘」。記者王駿杰／攝影

台中市長盧秀燕今參訪新竹市，市長高虹安全程導覽介紹近年重要漁港建設成果竹風漁市。記者王駿杰／攝影

台中市長盧秀燕今參訪新竹市，市長高虹安全程導覽介紹近年重要漁港建設成果竹風漁市。記者王駿杰／攝影

台中市長盧秀燕今參訪新竹市，市長高虹安率市府團隊盛情接待，雙方擁抱。記者王駿杰／攝影

台中市長盧秀燕今參訪新竹市，市長高虹安率市府團隊盛情接待，雙方不僅聚焦市政經驗交流，也走訪新竹漁港的竹風漁市。記者王駿杰／攝影

台中市長盧秀燕今參訪新竹市，市長高虹安全程導覽介紹近年重要漁港建設成果竹風漁市。記者王駿杰／攝影

台中市長盧秀燕今參訪新竹市，市長高虹安全程導覽介紹近年重要漁港建設成果竹風漁市。記者王駿杰／攝影