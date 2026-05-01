羅致政掌蘇巧慧政策 藍議員酸：找負心漢寫婦女政策？

民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨公布競選總部新人事，包括蘇系第一大將立委吳秉叡出任團隊總幹事，前立委羅致政出任蘇巧慧政策群召集人。新北市議員呂家愷今質疑，羅致政不但曾爆出婚外情，還被媒體揭露疑似偷拍不雅片、偷錄與行政院前院長蘇貞昌的對話，至今疑雲未解，難道蘇巧慧是要找負心漢跟私德有疑慮的人寫婦女政策？

呂家愷說，由於政策群召集人事關蘇巧慧對於新北市政未來的規劃，其中包括教育、婦女、幼兒等政策在內，他要求羅致政應先把兩年前的事情說個明白，該鑑定的趕快公布鑑定結果，究竟是當事人還是所謂被害人，甚至是加害人，都要弄個清清楚楚，不能船過水無痕，好像什麼事都沒發生。

呂家愷抨擊，羅致政現在負責政策，可能是蘇巧慧中意的將來副市長人選，但這種疑似偷拍、偷錄的人夠格嗎？他再次呼籲，不管是黑是黃，都不該讓選舉變色，蘇巧慧前有看到側翼抹黑不敢譴責，如今又高調進用疑似婚外情，還偷錄與長官對話的人，這種為了選舉可不顧道德標準的行為，「水獺媽媽妳要如何告訴孩子？」 對此，蘇巧慧競辦則表示稍晚透過議員回應。