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影／童子瑋被虧爬山喘雪恥還打籃球 蔡英文：今天他不喘有幹勁

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
蔡英文前總統今天來碇內15號公園為銘傳國中的男女籃球隊加油。記者游明煌／攝影
蔡英文前總統今天來碇內15號公園為銘傳國中的男女籃球隊加油。記者游明煌／攝影

蔡英文前總統3月時與基隆前市長林右昌民進黨市長參選人議長童子瑋到基隆爬山，蔡總統虧40歲的童子瑋「喘到不行」，引發熱議。蔡前總統今天再和童子瑋到龍門谷爬山，並為他加持選戰人氣。她說，議長今天調整步伐後不喘了，證明他還是非常年輕、有幹勁。蔡英文並為銘傳國中籃球隊加油。

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議長童子瑋說，蔡前總統是有史以來第一位到碇內的總統，今天來碇內15號公園為銘傳國中的男女籃球隊加油，銘傳國中籃球隊表現相當好，屢次拿下全國冠軍，基隆培育很多知名籃球好手。

童子瑋表示，碇內15號公園的風雨球場相當難得，未來要在基隆每個區都蓋風雨球場，而基隆目前一座好的運動中心都沒有完成，未來要盡量蓋運動中心，也希望總統多支持。

童子瑋還下場和籃球隊一起投籃，投進不少球，蔡英文在一旁加油、打氣。蔡英文致詞表示，今天到基隆最主要的目的，就是來證明議長是可以爬山，而且不會喘的，今天成功了，因為他調整步伐後不疾不徐地走，證明他還是非常年輕，有幹勁。

蔡英文說，今天還看到她的偶像「錢妹」，第一次看到錢薇娟本人，覺得她很漂亮。她提及小朋友打籃球這件事滿好的，有風雨球場就好很多，不用日曬淋雨。

蔡英文表示，她希望下一代都有很充足運動的機會，可以挑戰各種競賽，甚至成為職業級的明星運動員，讓台灣發光發亮的常常是運動員，她寄予厚望，希望未來在市政上可以有更多經費，讓小朋友、大朋友運動時有好的場所，讓運動變成成長過程中重要的一件事。

銘傳國中男、女籃由教練徐偉勝帶領，多年來持續展現驚人的實力和穩定性。男籃曾連續6年拿下5座JHBL乙級聯賽全國冠軍，成為常勝軍。男、女籃去年勇奪JHBL國中乙級籃球聯賽男女籃雙冠軍。

蔡英文前總統今天來碇內15號公園為銘傳國中的男女籃球隊加油。記者游明煌／攝影
蔡英文前總統今天來碇內15號公園為銘傳國中的男女籃球隊加油。記者游明煌／攝影

蔡英文前總統今天來碇內15號公園為銘傳國中的男女籃球隊加油。記者游明煌／攝影，
蔡英文前總統今天來碇內15號公園為銘傳國中的男女籃球隊加油。記者游明煌／攝影，

蔡英文前總統今天來碇內15號公園為銘傳國中的男女籃球隊加油。記者游明煌／攝影，
蔡英文前總統今天來碇內15號公園為銘傳國中的男女籃球隊加油。記者游明煌／攝影，

蔡英文前總統今天來碇內15號公園為銘傳國中的男女籃球隊加油。記者游明煌／攝影，
蔡英文前總統今天來碇內15號公園為銘傳國中的男女籃球隊加油。記者游明煌／攝影，

蔡英文前總統今天再和童子瑋到龍門谷爬山。記者游明煌／攝影，
蔡英文前總統今天再和童子瑋到龍門谷爬山。記者游明煌／攝影，

民進黨 林右昌 蔡英文 童子瑋 基隆市選舉

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