台中選戰進入下階段！何欣純偕議員拍定裝照 提六心勞工政見

台中市年底選戰隨著藍綠白議員提名逐漸確定，將進入下個階段，民進黨台中市長參選人何欣純今明兩天與綠營議員參選人拍攝定裝照，也趁著五一勞動節提出勞工政見，包含提高健檢補助、創建AI人才培育基地、加強托育環境與中高齡就業等等。

何欣純表示，民進黨所有的台中市議員提名底定，選戰進入下一階段，團隊第一時間聯繫所有議員，喬定這兩天拍攝合體照和定裝照，拍攝完成後，可以在全台中各地做各式各樣的行銷，也希望透過台中隊的團體戰，讓大家知道他們有贏的決心，已經準備好為市民服務。

何欣純說，這次拍攝定裝照，有別於傳統選戰的模式，會採取類似同樂會的歡欣場景，請所有議員都想一個最特別、獨屬於自己的Pose（姿勢），她「主隨客便」，對所有的要求全部埋單，任大家擺布，因此這兩天的拍攝會非常歡樂、非常特別。

今天是五一勞動節，何欣純趁勢提出「六心」勞工政見，第一項是守護勞工健康，若當選市長將提高勞工健康檢查補助，並提供專業的心理諮商，舒緩身心靈壓力；第二項政見是要穩定就業，讓年輕人畢業進入就業市場後穩定久任，她會推出專業的就職訓練。

何欣純表示，第三項勞工政見是接軌新科技，她會創建AI創新人才培育基地，讓勞工研習、接軌AI與數位創新科技，並加碼補助在職訓練的費用；第四項政見是完善托育，推動夜間延長托育、新增假日托育，減輕勞工育兒壓力，可以無後顧之憂拚經濟。

何欣純的第五項勞工政見是強化職安，她強調要導入新科技，模擬任何職安意外狀況，積極預防危險，也希望落實性別平權，並從校園階段就加強推動勞權扎根計畫；最後一項政見是新樂齡計畫，為中高齡、長者、婦女等重新投入就業市場的族群，提供轉銜計畫，並投注資源強化他們的就業能力。

何欣純與民進黨議員參選人拍攝定裝照的時間分別是今、明兩日的上午與下午，分為4個時段拍攝，每時段約8人左右，今上午與議會黨團總召周永鴻等正國會派系議員合照。