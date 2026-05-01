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在地準傋10年 蘇巧慧：最具協調力 執行力的市長候選人

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天前往中和區烘爐地南山福德宮中路財神廟參拜，她表示，已整合各種專業、是具有協調力、執行力的市長候選人，也最有能力帶領新北市走向新時代。記者王長鼎／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天前往中和區烘爐地南山福德宮中路財神廟參拜，她表示，已整合各種專業、是具有協調力、執行力的市長候選人，也最有能力帶領新北市走向新時代。記者王長鼎／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天前往中和區烘爐地南山福德宮中路財神廟參拜，她表示，已整合各種專業、是具有協調力、執行力的市長候選人，也最有能力帶領新北市走向新時代。

2026九合一選舉

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天在同黨市議員參選人張維倩、張嘉玲、張志豪等人陪同下，前往中和區烘爐地南山福德宮中路財神廟參拜，她說，宣布參選已將近700天，感謝像張維倩、張嘉玲、張志豪這些一起出來的所有「新北隊」成員，組成非常團結一致又努力的團隊。

競選幹部也感謝立委吳秉叡擔任總幹事，立委張宏陸、林楚茵和羅致政，分別擔任組織、文宣、政策召集人。她說，不論是議員、議員參選人、黨員，甚至委員和所有的人都會一起將士用命、團結一心，證明這一次民進黨在新北推出的「新北隊」，是真正最有誠意，也最有實力，會為新北市民打造全新新北的好團隊。

有關國民黨新北市長參選人李四川說，他的年齡比8年前前行政院長蘇貞昌參選時還要年輕2歲，另針對「藍白合」手機民調，李四川也說，年輕人雖不喜歡國民黨，但最後選舉結果一定會贏。

蘇巧慧說，對手的初選已經順利圓滿完成，都給予祝福，但不論結果如何，其實她從一開始就是做著一對一選戰的準備，因為不管最後出線是那一位，都是很強勁的對手，都會全力以赴。

蘇巧慧強調，已在地準備10年，會用她的創意、活力，提出更多的具體的政見願景，證明她是一個在這個時代最能夠整合各種專業、具有協調力、執行力的市長候選人，也最有能力帶領新北市走向新時代。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天前往中和區烘爐地南山福德宮中路財神廟參拜，她表示，已整合各種專業、是具有協調力、執行力的市長候選人，也最有能力帶領新北市走向新時代。記者王長鼎／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天前往中和區烘爐地南山福德宮中路財神廟參拜，她表示，已整合各種專業、是具有協調力、執行力的市長候選人，也最有能力帶領新北市走向新時代。記者王長鼎／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天前往中和區烘爐地南山福德宮中路財神廟參拜，她表示，已整合各種專業、是具有協調力、執行力的市長候選人，也最有能力帶領新北市走向新時代。記者王長鼎／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天前往中和區烘爐地南山福德宮中路財神廟參拜，她表示，已整合各種專業、是具有協調力、執行力的市長候選人，也最有能力帶領新北市走向新時代。記者王長鼎／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天前往中和區烘爐地南山福德宮中路財神廟參拜，她表示，已整合各種專業、是具有協調力、執行力的市長候選人，也最有能力帶領新北市走向新時代。記者王長鼎／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天前往中和區烘爐地南山福德宮中路財神廟參拜，她表示，已整合各種專業、是具有協調力、執行力的市長候選人，也最有能力帶領新北市走向新時代。記者王長鼎／攝影

民進黨 新北 張宏陸 蘇巧慧

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