影／網譏與賴清德像父子 李四川：我與所有勞工一樣「手都有長繭」

國民黨新北市長參選人李四川上午被問到網友說他只比總統賴清德年長1歲，看起來卻老很多，他笑稱，坐在辦公室跟跑工地的人是不一樣的，他跟所有勞工一樣，手都有長繭。臉色曬黑、手上長繭，都累積出經驗為國家社會奉獻。

李四川上午參加國民黨新北市新莊區黨部的勞動節、母親節團聚活動，被媒體問到年長的問題。他笑說，今天是勞動節，他跟所有勞工朋友報告，自己扛過冷氣、做過水電、打過牆壁，也當過工地監工、工地主任，所以大概整天在工地出入，所以曬得比較黑，皮膚也沒有保養，看起來雖然是老，但是累積了相當好的經驗。

李四川還說，坐在辦公室跟跑工地的人是不一樣的，他從事公務員幾乎都在做工程，跟所有勞工朋友一樣，手都有長繭，現在比較好一點。臉上皮膚曬黑、手上長出繭，都累積出豐富經驗為國家社會做出奉獻。