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藍新北板橋區議員初選3搶2 周韋翰及鄧凱勛勝出
年底市議員選舉，新北市板橋選區向來是一級戰區，2024年國民黨籍葉元之選上立委的空缺席次，成藍綠白搶攻目標。國民黨板橋區參加初選包括有周勝考兒子周韋翰、朱家軍鄧凱勛及國民黨土城區黨部主委陳金華參加初選，今新北市黨部公布民調結果，由周韋翰、鄧凱勛勝出。
2026九合一選舉
國民黨在板橋區提名5席，除現任議員林國春、劉美芳、曾煥嘉拚連任，另周韋翰、鄧凱勛及陳金華參加黨內初選，今早新北市黨部公布初選民調結果。
新北市黨部表示，115年新北市議員第五選區提名5席，含女性保障1席，除現任登記議員外，尚有兩席提名空間，經統計結果顯示，依序為周韋翰同志68.834％、鄧凱勛同志48.171％、陳金華同志9.205％，將依據民調結果報送提名審查會決議。
鄧凱勛通過初選後發文表示，他要特別感謝最挺年輕世代的朱立倫主席，謝謝朱主席讓他一路在黨中央歷練、用心栽培支持他在板橋參選，也感謝許多立委及夥伴相挺，未來會繼續努力成為川伯的最強麥克風手，也謝謝周韋翰和陳金華，一起完成一場從頭到尾都是君子之爭的初選，讓這場初選別具意義。
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