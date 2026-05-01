藍譏高嘉瑜當面「陰陽」 沈伯洋回應真實感受了

民進黨立委沈伯洋出戰台北市長的機率高，日前同台回鍋參選議員的前立委高嘉瑜，獲得大力推薦，但藍營認為高當面陰陽沈。沈伯洋今說，完全沒有這樣感受，還稱極力爭取與「學姐」合掛看板。

沈伯洋前天在北市黨部與高嘉瑜同台，高稱期待合掛看板，甚至讚他懂初音、懂漫畫、有血有肉。國民黨北市議員參選人陳冠安昨說，「熟悉的高嘉瑜又回來了！當面陰陽沈伯洋？」高嘉瑜前前後後發言3次，總計10分鐘時間裡，可以說是火力全開向大家「推薦」沈伯洋，話中有話的深意，真是讓人嘆為觀止。

今天出席松山霞海城隍廟活動時被問及此事，沈伯洋說，與高嘉瑜認識非常久，她對自己的興趣、過去知之甚詳，所以他完全沒有這樣感受，也強調會跟「嘉瑜學姐」一起奮鬥。

是否期待與高嘉瑜合掛看板？沈伯洋說，當然，因為嘉瑜學姐之前有提到她比較習慣自己獨立掛看板。尤其自己之前頭髮可能占了看板大概一半面積，所以會有點不好意思，他現在剪頭髮後，也是極力爭取，希望學姐可以跟他一起掛。