「移鼠接木」拿高雄鼠栽贓台北 藍議員參選人轟：綠側翼比鼠還髒

台北市老鼠議題成選舉話題，近來網路有影片指台北市鼠患嚴重，北市中正萬華區市議員參選人郭音蘭今指出，「青鳥」頭子周軒，故技重施，企圖以「移鼠接木」的惡質手段進行政治操作，結果當場翻車，被網友抓包該影片實為高雄市影像。

郭音蘭指出，這已不是綠營側翼第一次被抓包，日前才剛有民進黨側翼拿屏東老鼠影片造謠是台北街頭，隨即被她踢爆並澄清，沒想到這次周軒竟再次拿網友早已澄清發生在高雄的老鼠亂竄影片，惡意栽贓給台北市。

她說，上次找屏東老鼠來「客串」，這次換高雄老鼠來當「臨演」？看著對方如此高速翻車，連她都感到有些不忍心，這種拙劣的抹黑手法簡直是把台北市民的智商當兒戲。

郭音蘭說，2次造謠事件被踢爆後，證明了同一件事，所謂的「台北鼠患嚴重」完全是刻意的政治操作，民進黨側翼為了打擊對手、影響選情，竟然不惜拿南部的鼠患問題來嚇唬台北市民，其行為比老鼠更令人不齒。

郭音蘭表示，隨著選舉臨近，各種怪象紛紛出籠。郭音蘭感嘆，「什麼鳥都飛出來了」，但台北市民眼睛是雪亮的，絕不會輕易被這種惡質、低廉的假訊息所矇騙。

郭音蘭指出，相關人士應回歸政策討論，而非靠造謠生事來騙取選票。她也承諾將持續站在第一線，為台北市民守護真相，杜絕抹黑歪風。