李四川專訪／以前都說我很會做事 怎麼一到選舉就變黑道?

新北市長參選人李四川正式投入選舉才一個多月，卻猛遭綠營側翼攻擊。從事公職四十餘年的他雖對負面選戰不陌生，但當那張AI換臉刺青圖出現時，讓個性溫和木訥的他不免抱怨，「過去很多人都說我很會做事，怎麼一選舉就變成了黑道。」

甫參選就遭綠營側翼爆胞弟是環保蟑螂，近日李四川又被AI換臉刺青圖暗諷是流氓，甚至財產申報坐擁千坪土地等傳聞滿天飛，他感慨說，「選舉目的是為施政，而非靠抹黑取得政權」。過去曾講「參選不競選」，民眾若認同就投票給他來為民眾服務，但這似乎只是心中的良好願望。

善良做實事是李四川的人生信仰。他說，四十多年的公務生涯就是做工的人，近年無論輝達或大巨蛋等成績，當任務完成，心中的感想卻是「只要不被罵就好。」

「城市不是靠嘴巴治理，是要靠雙手做出來。」他說，過去無論在高雄或在北市常被稱讚做得很好，怎麼一參選就變黑道，他還喃喃自語，「還有人說刺青還蠻漂亮。」

他強調，若是攻擊他的缺點他願改進，但現在天天抹黑還紋身，連與人合照也被稱與黑道同框，不合照又說不親民，難道以後拍照要對方拿良民證？他不解社會怎變得如此？

提及千坪土地，李四川說，小琉球土地是曾祖父時代繼承而來，其實土地約一百多坪，且實際持有者是親戚他僅是掛名，「接受政治人物被放大解釋，但無法接受被誣賴」。

他更稱自己一輩子沒買過股票，新聞被爆他太太是台積電股東，他問太太買多少，太太告訴他說買了一百股，雖有賺錢的股票但也有的變成壁紙，直言要改變選舉抹黑攻擊戰太困難，只能盡量維持自己的本意，也在努力適應這種需表演的環境。

對於立法院長韓國瑜曾提及自己是遭政治硫酸毀容的受害者，李四川說，當他要開始選舉，韓國瑜就告知「你選到最後，就變成南部又有一個孩子了」，雖是玩笑話，但無法認同此選風，每一個人都有過去，一生或多或少有些缺點，但不能一直遭抹黑。

他說自己四十多年的公務生涯就是做工的人，更直言，這個社會就是善良的人太少才不會進步，若良善的人愈多，詐騙集團就變少。

未來是否預期對手進行哪些負面攻擊?李四川說，自當兵後開始當公務員，從民國89年申報財產，期間僅有兩年在私人機關，一輩子活在公務體系，不擔心被外界檢驗，「侯市長選前也被打很慘，選後就沒事了」。

李四川認為，就因選舉負面攻擊才讓許多人不喜歡選舉，要撼動負面選風太困難，但若不改變負面選舉文化，民眾選出的政治人物就是所見所想的樣子，如今他的正常竟是外人眼中的不正常，這也是家人最初反對他參選的主因。

李四川說，兒子曾問他已做過三個副市長，加起來等於一點五個市長，為何還要參選？但「工程人對國家社會還是有一分責任，40年公務經驗若能排除公務系統的障礙，帶領市府團隊為市民做事，這是一件好事。」