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李四川專訪／從副手專業戶到選戰第一男主角 正強化抗綠戰鬥值

聯合報／ 記者蕭白雪施鴻基林媛玲林麗玉張文馨王慧瑛／新北即時報導
李四川在政壇廣結善緣，卻非一帆風順，經歷2008年貓纜塔柱危機、2020年高雄市長韓國瑜罷免案，幾度遭遇挫折，但真金不怕火煉。記者許正宏／攝影
李四川在政壇廣結善緣，卻非一帆風順，經歷2008年貓纜塔柱危機、2020年高雄市長韓國瑜罷免案，幾度遭遇挫折，但真金不怕火煉。記者許正宏／攝影

歷任新北、高雄、台北三都副市長，李四川被譽為「最強副手」與「副市長專業戶」。如今這位長年在大後方運籌帷幄的「抬轎者」正式轉身，站上百里侯選戰擂台擔任主角，扛起國民黨守住新北市這座400萬人口大市的重擔。

2026九合一選舉

在台灣政壇，「川伯」李四川一直是個獨特的存在，他並非出身政治世家，也缺乏舌綻蓮花的口才，最標誌性的形象是長年接觸工務而粗糙的手，以及一頂寫著「工務硬漢」的工程安全帽。台北小巨蛋、貓纜等許多指標性工程都可見他的身影，一步步從基層雇員到問鼎新北市長，轉折不可謂之不大。

面對生平第一戰，李四川昨在專訪透露內心拉扯，投入選戰一個多月來，他努力適應新舞台，卻也苦笑說，「已經瘦了2公斤」，原希望守住「參選不競選」信念，但面對綠營磨刀霍霍凌厲攻勢，若維持溫良恭儉讓，勢必被壓著打。

他感嘆「選舉怎麼會是這樣子」，政敵質疑他年紀大，他巧妙回應「2018年蘇貞昌選新北市長時，還比我現在大兩歲」；對側翼惡意造假刺青照，李四川請對手表態，自嘲「當了幾十年公務員，怎麼一選舉就變黑道了」，讓氛圍悄悄轉向。

談起市政，李四川信信心滿滿，眼裡散發著光芒，從雙北捷運談到建構北北基桃路網，再從北市輝達徵才談到新北年輕人的未來，邏輯清晰可行，顯見對雙北事務的嫻熟。

近15年來，李四川歷經新北、高雄及北市副市長，「拿鐵鎚的工程師」人設深植民眾心中，是朱立倫、韓國瑜和蔣萬安等藍營政治明星共事，深諳「老二哲學」，這種「做事勝過說話」的風格，讓他愈來愈有「共主」格局。

「選舉可以靠嘴巴，這個我不在行；但做事必須靠雙手，這個我絕對專業。」這句話道盡了李四川的競選核心。他不擅長表演，更不屑於矯情，在充滿口水與包裝的選戰環境中，這種「真金不怕火煉」的質樸與實幹精神，正是他獲取選民認同的最大本錢。

不過，在政壇廣結善緣，李四川卻非一帆風順，經歷2008年貓纜塔柱危機、2020年高雄市長韓國瑜罷免案，幾度遭遇挫折，但真金不怕火煉。

2020年韓國瑜遭罷免，李四川隨著總辭，讓他對政治感到灰心，一度淡出政壇。2022年蔣萬安邀李四川入北市小內閣，獲充分授權，基泰大直等大事件親上火線危機處理，讓李四川不斷累積聲望、人氣和底氣，許多人感受到「自信的川伯回來了」。

從台下的副手到台上的男主角，李四川逐漸適應光影下的聚焦。他正試圖證明，在民粹與聲量橫行的時代，一個守本分、講專業的「工務硬漢」，依然能靠著那雙厚實的手，敲開選民的心門，延續侯友宜的務實施政，帶領新北走向下一階段的高光時刻。

李四川現年68歲，歷經新北、高雄及北市的副市長，六都待過三個直轄市，「拿鐵鎚的工程師」人設深植百姓心中。記者許正宏／攝影
李四川現年68歲，歷經新北、高雄及北市的副市長，六都待過三個直轄市，「拿鐵鎚的工程師」人設深植百姓心中。記者許正宏／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今年3月獲黨提名，日前從「藍白合」民調中勝出，迎戰民進黨蘇巧慧。記者許正宏／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今年3月獲黨提名，日前從「藍白合」民調中勝出，迎戰民進黨蘇巧慧。記者許正宏／攝影

李四川不擅長表演，平實不矯情的風格，是他能吸納中間選民認同的最大本錢。記者許正宏／攝影
李四川不擅長表演，平實不矯情的風格，是他能吸納中間選民認同的最大本錢。記者許正宏／攝影

李四川從抬轎轉為坐轎，扛起選戰擂台男主角重擔，既要維持「川伯」鄰家人設，更要強化抗綠戰鬥值，發揮工程人「耐打」韌性。記者許正宏／攝影
李四川從抬轎轉為坐轎，扛起選戰擂台男主角重擔，既要維持「川伯」鄰家人設，更要強化抗綠戰鬥值，發揮工程人「耐打」韌性。記者許正宏／攝影

國民黨 李四川 新北市選舉

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