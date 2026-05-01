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2026三星鄉長提名 藍整合 綠有人不放棄

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導

宜蘭三星鄉選戰競爭激烈，縣黨部昨提名鄉公所秘書江淳銘參選三星鄉長、徵召三星鄉民代表曾茂照參選縣議員，宣布整合成功，將分別對戰民進黨鄉長參選人黃錫墉、議員參選人游雅絢；不過，在民進黨「類初選」落馬的鄉代會主席陳世玉仍不放棄鄉長選戰，綠營還有整合關卡。

2026九合一選舉

國民黨宜蘭縣黨部本月初辦理黨內登記參選，三星鄉只有一席縣議員的空間，藍營預期提名一人參選鄉長，提名一人參選縣議員，但卻出現江淳銘、曾茂照都登記參選鄉長，造成超額登記。

縣議員部分，原本三星鄉長李志鏞期待官司一審判決出爐，若沒事就備戰縣議員，未料，李志鏞日前因貪汙案遭法院重判十二年，不但要停職，也不能參選；國民黨縣黨部在得知判決後，積極協調江淳銘、曾茂照兩人，終於整合成功。

縣黨部指出，江淳銘長年於三星鄉公所服務，對地方行政運作與建設推動具有豐富經驗；曾茂照長期深耕在地，與基層民眾保持密切互動。

至於民進黨對於三星鄉選戰布局，縣黨部去年十月徵召民調出線的前鄉長黃錫墉參選，將對戰國民黨的江淳銘。據了解，黃錫墉之前擔任鄉長時，江淳銘在鄉公所擔任課長，如今老鄉長對戰昔日部屬，增添選戰話題。

三星 民進黨

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