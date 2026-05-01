最強鐵鎚 李四川：城市治理不是靠嘴巴

國民黨新北市長參選人李四川確定代表藍白競逐下任新北市長，是今年選舉對手陣營鎖定的重點區域，面對民進黨陣營猛攻「老」，李四川接受聯合報專訪直球對決稱「能帶給年輕人未來，最重要」，城市治理不是靠嘴巴，更強調要維持基北北桃共治共榮。

卸下北市副市長職務，「最強鐵鎚」封號的工程人李四川昨天接受本報專訪，李自三月十日正式宣布參選，儘管在熟悉的新北跑透透，這段期間飽受攻擊、屢屢被傳出民調被民進黨參選人蘇巧慧超車，但藍白整合最新民調顯示，李穩定領先對手蘇巧慧。

「民調七成手機大贏，真的有點驚訝！」李四川坦言，當初民眾黨提出要做手機民調，「國民黨有一點擔心」，因一般認為拿手機的「年輕人不喜歡國民黨」，但結果他的手機民調大贏對手蘇巧慧。

外界普遍認為年輕世代的支持度他仍落後蘇巧慧，李四川不諱言，爭取年輕人支持是他最大挑戰，兒子建議他至少要做到不讓年輕人討厭。

對於對手陣營刻意醜化稱他「老四川」，李四川開玩笑說：跟老四川火鍋店的老闆很熟。被問到喜歡被叫「川伯」還是「小川哥」？李四川笑說，遇到小學生也叫他「川伯」，過去也曾因眉毛被暱稱是「蠟筆小新」。

「年齡不是問題。」李四川說，參選人是否「會做事、做實事、帶給年輕人未來，這才最重要！」在雙北、高雄都服務過的李四川強調：「城市不是靠嘴巴治理，是要靠雙手做出來」。他是「穩紮穩打」做事的人，或許口才無法像民進黨對手這麼會講，但他都是在為年輕人的未來打拚。

李四川舉校校有公托、老舊公寓增設電梯等政見，就是要幫年輕人解決照顧小孩、長輩的難題。另也計畫打造雙北科技廊帶，讓輝達的ＡＩ產業鏈從北市科延伸到新北，不僅增加新北年輕人工作機會、還有機會接觸到來自世界的人才。

面對綠營將新北當作北台灣突圍重點，李四川說，「絕對不會被對手突破北北基桃共治」。他指出，基北北桃已是共同生活圈，當初他跟台北市長蔣萬安說去選新北，「不是放棄台北市，是為了淡水河『兩岸共治』」，他提出「雙北卅分鐘生活圈」、「河岸治理」等，都是未來兩岸共治最佳實踐。此外，新北與桃園的捷運連線也在共同規劃中。

他也透露，正在研擬推出ＴＰＡＳＳ升級版，包括加入一定金額，可增加搭乘高鐵通勤等方案，基北北桃生活圈未來更緊密，選戰也一樣。

他細數新北從前縣長周錫瑋、前市長朱立倫、現任市長侯友宜，執政滿意度都近七成，直言不是國民黨執政不好，是要改變年輕人不喜歡國民黨的刻板印象。

提到擘畫新北藍圖，李四川說，新北是整個台灣縮影，有都會、也有偏鄉農漁村，讓各區特色發展，解決各自問題，也要打破台北市的衛星城市定位，積極招商發展經濟，讓新北人在地就業，「新北一棒接一棒，我絕對是強棒！」