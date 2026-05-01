人物側寫／工務硬漢 要敲開選民心門

歷任新北、高雄、台北三都副市長，李四川被譽為「最強副手」。如今這位長年在大後方運籌帷幄的「抬轎者」正式轉身，站上選戰擂台擔任主角，扛起國民黨守住新北市這座四百萬人口大市的重擔。

李四川並非出身政治世家，也缺乏舌粲蓮花的辯才，最標誌性的形象是長年接觸工務而粗糙的手，以及一頂寫著「工務硬漢」的工程安全帽，許多指標性工程都可見他的身影，一步步從基層雇員到問鼎新北市長。生平第一次選舉，李四川昨在專訪透露內心拉扯，投入選戰一個多月來，他努力適應新舞台，但面對綠營磨刀霍霍凌厲攻勢，他感嘆「選舉怎麼會是這樣子」。政敵質疑他年紀大，他巧妙回應「二○一八年蘇貞昌選新北市長時，還比我現在大兩歲」。

談起市政，李四川信心滿滿，眼裡散發著光芒，從雙北捷運談到建構基北北桃路網，從北市輝達徵才談到新北年輕人的未來，邏輯清晰，顯見對雙北事務的嫻熟。

十五年來，李四川歷經新北、高雄及北市副市長，「拿鐵鎚的工程師」人設深植民眾心中，與朱立倫、韓國瑜和蔣萬安等藍營政治明星共事，也打造出他最佳執行者的副手形象。

「選舉可以靠嘴巴，這個我不在行；但做事必須靠雙手，這個我絕對專業。」這句話道盡了李四川的競選核心。他不擅長表演，更不屑於矯情，在充滿口水與包裝的選戰環境中，這種「真金不怕火煉」的質樸與實幹精神，正是他獲取選民認同的最大本錢。

從台下副手到台上男主角，李四川逐漸適應光影下的聚焦。他正試圖證明，在民粹橫行的時代，講專業的「工務硬漢」，能靠那雙厚實的手，敲開選民心門，帶領新北走向下一階段的繁榮。