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新聞眼／李四川一打二 新北成指標戰區

聯合報／ 本報記者張文馨林麗玉王慧瑛林媛玲

隨著藍綠雙北布局明朗，新北市成為年底選戰焦點。國民黨新北市長參選人李四川除面臨「一打二」戰局，加上可預期民進黨挹注重兵、資源，一邊是老縣長坐鎮、新世代突圍，一邊是歷任新北、高雄和台北副市長、行政院秘書長的專業幕僚，新北市不只是全國指標戰區，更是民眾對過去數十年執政治理的總體檢。

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李四川透露，一名深綠好友在一場活動中跟他開玩笑說「這場你一對二」，因為蘇貞昌以前在台北縣當縣長，後來在行政院長任內對新北市也頗關注；李四川近來跑行程，也常遇到蘇貞昌代替蘇巧慧現身致意，蘇巧慧到的場子、也常提及父親過去對新北的貢獻。李四川早已感受到面對的是對手父女聯手出擊的選戰。

蘇巧慧已釋出兩波政見，分別針對老幼和青年，主攻社會福利與支持，對準長期經營親子教育的「水獺媽媽」人設形象，贏得不少家長共鳴。李四川則是「走過必留下痕跡」，在他的腦袋中有一幅地圖，一一標記過去的建設，對照當前的需求，用交通建設串聯起來，勾勒未來新北人的美好生活藍圖。兩人都在陸戰划水，密集參與地方活動，雙方人馬雖有零星交火，兩位主角仍維持君子之爭的平和。

比選戰更好看的是內部整合，李四川的團隊集結侯友宜、前市長朱立倫等人馬，人馬集結之後要怎麼有節奏地打一場選戰，面對已經起跑五百多天的蘇巧慧父女，是李四川團隊未來半年的挑戰。

另一方面，「蘇巧慧加蘇貞昌」能否「一加一大於二」，仍待觀察。民進黨在新北有蘇系、正國會和英系三大勢力盤踞，過去兩場新北市長選戰分別由蘇系掌門人蘇貞昌和正國會龍頭林佳龍掛帥，都沒能挺過整合這關，蘇巧慧雖有水獺媽媽的正面形象，但老縣長蘇貞昌的霸氣形象，能否整合新北其他派系，仍待觀察。

新北由誰拿下，連帶影響二○二八藍綠氣勢，當這場選戰上升到全國層次，綠營將光復新北視為今年重點目標，中央政府在資源分配上勢必全力挹注新北拉抬蘇巧慧的選情；國民黨啟動北北基桃聯合競選，新北是唯一非現任連任的選區、更是北台灣的重中之重。

李四川以「鐵槌職人」形象策馬回新北，選情能否勢若駿馬奔平川？藍綠都在新北有輸不得的壓力，讓這場選戰更值得期待。

李四川 蘇貞昌 蘇巧慧 新北

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