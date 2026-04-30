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下一步選彰化市長？ 黃國昌：還有「奇兵」可推出
2026地方選舉新北市長「藍白合」日前公布民調結果，最終由國民黨李四川獲勝，民眾黨候選人、黨主席黃國昌表示，真的很想選到最後一刻，也讓外界關注黃是否會另闢戰場。針對外界傳出將選彰化，黃國昌今表示，他在彰化還有「奇兵」可以推出。
2026九合一選舉
黃國昌今接受「POP大國民」節目專訪時表示，民眾黨最重要的是有各縣市的議員候選人，各地方議會能夠成立民眾黨黨團，厚植實力。民眾黨是年輕政黨，有強項也必須虛心看到不足，在各地方組織真的無法與兩大黨相比，因此2026年最重要的是讓各縣市地方擴大席次，讓優秀年輕人站穩腳步，幫民眾黨在地方治理上扎根。
黃國昌指出，雖然說是全國輔選，但他的心情跟所有民眾黨夥伴一樣，希望能夠站到第一線戰，因為那種群策群力的感覺更可以感動支持者。不過他沒有太多時間去灰心喪志，主要還是花較多時間盤點民眾黨全國提名狀況，思考怎麼樣讓更多人當選。
主持人錢怡君詢問，是否找個選區跟大家並肩作戰？ 黃國昌說，現在就看看民眾有沒有什麼好的建議。錢怡君追問，可以到彰化？黃國昌表示，彰化已經夠亂了，不過他在彰化還有奇兵可以推出。
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