小額募款只分新人？ 黃國昌：柯文哲是說新人較需幫忙

2026年九合一選舉年底登場，民眾黨主席黃國昌、前主席柯文哲日前宣布發起目標1千萬元的募款，將運用各地候選人身上；柯提到「錢會用在新人上」，引發部分現任議員抗議應有公平機制。對此，黃國昌今解釋，規則沒有分新人、舊人，柯文哲當時只是說新人比較需要幫忙。

黃國昌今接受「POP大國民」節目專訪時表示，他早就要中央黨部同仁擬定相關規則，規則沒有分新人、救人。只是日前與柯文哲直播時，柯突然說「新人比較需要幫忙，已經當議員的會比較有資源」，結果話一出，馬上惹出麻煩。

黃國昌指出，因為民眾黨有很多新人，盡可能多幫忙新人。他過去就多次強調，民眾黨2026年最重要的就是地方選舉，因此把所有黨部全部轉化成選舉機器，提供候選人最強後盾；同時藉由團隊作戰方式，把戰力發揮到最大。

至於小額企業，民眾認為企業捐款可能比較難募到？黃國昌表示，不會募不到，像他就有企業界的朋友說要支持，只是因為公司名字會秀出來，台灣目前的政治氛圍過於可怕，在走向民主道路上有一種肅殺戒嚴的氛圍籠罩，傷害台灣民主。