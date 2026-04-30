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拿到完整民調報告了！新北初選落敗 黃國昌：我60歲以上「輸到不支倒地」

中央社／ 台北30日電
新北市長藍白合結果揭曉，國民黨與民眾黨共同舉行公布民調結果記者會，宣布由國民黨新北市長參選人李四川（右）勝出，落敗的民眾黨主席黃國昌（左）則表示會全力輔選。記者余承翰／攝影
新北市長藍白合結果揭曉，國民黨與民眾黨共同舉行公布民調結果記者會，宣布由國民黨新北市長參選人李四川（右）勝出，落敗的民眾黨主席黃國昌（左）則表示會全力輔選。記者余承翰／攝影

藍白共推新北市長參選人，民調結果由台北市前副市長李四川勝出。民眾黨主席黃國昌說，今天他才拿到完整民調報告，雖然在年輕人部分是贏的，但60歲以上是輸到不支倒地，「別人是我們的2倍以上」。

2026九合一選舉

國民黨與民眾黨在新北市長選舉共推人選，28日公布民調結果，由國民黨提名的李四川勝出。第1家民調公司結果，若李四川代表藍白參選，以34%贏過蘇巧慧的28.5%；若藍白推派黃國昌，黃國昌28.1%、蘇巧慧31.3%。第2家民調公司結果顯示，李四川以36.3%贏過蘇巧慧的24.5%；黃國昌28.3%贏過蘇巧慧26.7%。

黃國昌晚間接受「POP大國民」節目主持人錢怡君專訪時表示，他也是今天才拿到新北市長初選民調的完整報告，從中可看出民眾黨在年輕人部分是贏的，「但是60歲的部分，輸到不支倒地，差非常非常大」。

黃國昌在節目中出示由第1家民調公司所做的報告，呈現出來的結構，與過去民眾黨所做的民調趨勢相符，在性別部分，女性支持者他就輸了。年輕人不管是20到29歲、30到39歲其實都贏，而且贏很多；但50歲以上都輸、60歲以上輸到不支倒地，「別人是我們的2倍以上」。

談及未來如何為李四川輔選，黃國昌說，初選民調由李四川勝出後，李四川就是主角，一切事情以主角為主，等李四川競選總部與團隊、節奏都鋪排好後，需要他做什麼事，一定會全力以赴，不要一開始自己先出太多主意。

錢怡君問，黃國昌曾說自己真的很想選，只是沒有合適的戰場，未來是否會有其他參選規劃。黃國昌說，這兩天他沒有太多時間去灰心、喪志，都在盤點民眾黨在全國的提名狀況。

錢怡君追問，是否可能真的找到一個戰場，例如很多人點名黃國昌參選彰化縣長；黃國昌表示，彰化已經夠亂，「彰化我還有奇兵，妳等著看，當然是民眾黨的」。

國民黨 民眾黨 新北

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